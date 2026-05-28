Guidonia, aggiudicata la concessione per riqualificare e gestire la palestra di Piazza Martiri delle Foibe a Villalba

Il Comune di Guidonia Montecelio ha aggiudicato alla A.S.D. NET (Associazione sportiva dilettantistica) la concessione per la rigenerazione, riqualificazione e gestione della palestra comunale di Piazza Martiri delle Foibe, a Villalba. L’atto è stato firmato dal dirigente Area III, Aldo Cerroni, con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2026. La procedura di aggiudicazione, avviata a settembre del 2024 con le linee di indirizzo disposte dalla giunta guidata dal sindaco Mauro Lombardo, si è svolta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 38/2021, norma che consente ad associazioni e società sportive senza fini di lucro di proporre progetti per recuperare impianti dismessi in cambio della gestione gratuita.

Il progetto

Nell’atto si legge che la A.S.D. NET realizzerà interventi per 978.422,96 euro, interamente a proprio carico, per riqualificare e ammodernare la palestra e l’area circostante, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio sportivo moderno e favorire aggregazione e inclusione sociale, soprattutto giovanile.

Durata e condizioni

La concessione partirà il 1° giugno 2026 e durerà 18 anni. A fronte dell’investimento, l’associazione verserà al Comune un canone annuo di 1.500 euro + IVA. Il progetto esecutivo ha già ottenuto la verifica positiva dell’Area Urbanistica lo scorso 24 febbraio. Con questo atto si dà nuova vita a un impianto strategico per Villalba, chiuso da anni, viene riportato in determina. “Lo sport torna ad essere strumento di crescita e coesione per il quartiere, senza costi per le casse comunali”.

Prossimi passi

Dopo la firma del contratto e il verbale di consegna dell’impianto, la A.S.D. NET avvierà i lavori come stazione appaltante. Il Comune nominerà il collaudatore e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per garantire il rispetto del progetto approvato. La palestra di Piazza Martiri delle Foibe sarà così recuperata e tornerà ad ospitare attività sportive aperte a tutti i cittadini e a tutte le società del territorio, come previsto dalla legge.