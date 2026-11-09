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Tivoli, il Comune interviene con 11mila euro sulla rete fognaria dell’Istituto Rosmini

Emanuele Rossi
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Istituto Antonio Rosmini - Tivoli Forma
Istituto Antonio Rosmini - Tivoli Forma Foto: Città di Tivoli

Laboratori ed aule allagate, soffitti pericolanti e impianti elettrici non a norma: questo denunciavano gli studenti dell’Istituto Antonio Rosmini sulle condizioni dell’edificio in cui devono svolgere le lezioni scolastiche. Nelle ultime settimane una rappresentanza dei ragazzi, la Rete degli Studenti Medi, si è mossa in protesta anche per questi motivi nelle piazze di Guidonia e Tivoli. Sicurezza e qualità degli ambienti scolastici non erano, e non sono, affatto garantiti secondo gli studenti. Nel frattempo, il Comune di Tivoli ha impegnato più di 11mila euro con un affidamento per un intervento sulla rete fognaria della struttura.

L’intervento del Comune di Tivoli per la scuola

Il Comune di Tivoli ha disposto con una determinazione dirigenziale l’impegno della somma di € 11.419,20 per la pulizia e la mappatura della rete fognaria dell’Istituto “Antonio Rosmini – Tivoli Forma”. La Ditta Cifaratti Ecoservice S.r.l. dovrà occuparsi di aspirazione e smaltimento fanghi da caditoia, di mappatura dell’impianto fognario e della videoispezione delle condotte. Come trascritto nella determinazione, queste attività saranno atte a “garantire il corretto funzionamento degli impianti e ad osservare tutte le norme, le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore”.

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