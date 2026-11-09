Dall’Auditorium della Conciliazione la sfida di Gualtieri per il 2027: “Campo larghissimo” per vincere subito. Appello a Calenda

C’è una sottile linea di confine, nella politica romana, che separa la prudenza accademica dall’azzardo strategico. Roberto Gualtieri ha scelto di attraversarla sabato scorso, sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, a due passi da San Pietro. Sotto lo slogan “Roma, avanti tutti”, l’ex ministro dell’Economia, da cinque anni alla guida del Campidoglio, non si è limitato a ufficializzare la scontata candidatura per il secondo mandato in vista delle comunali del 2027. Ha fatto di più. Ha bandito la scaramanzia e ha fissato l’asticella dove nessun leader di centrosinistra osava guardare da tempo. Vincere al primo turno. Questo il senso delle parole del primo cittadino di Roma Capitale, scandite davanti a una platea di quasi tremila persone. La sfida di blindare una ricandidatura che punta a incassare il risultato senza il brivido del ballottaggio.

L’obiettivo è ambizioso, quasi temerario per una città che storicamente logora i propri sindaci, ma poggia su un disegno politico chiaro: la costruzione di un “campo larghissimo” che vada oltre i confini tradizionali della coalizione progressista. Gualtieri sa che per sfondare il muro del 50% non bastano le truppe del Partito Democratico, pur rincuorate dalla presenza in prima fila della segretaria Elly Schlein. Serve una rete di protezione che si estenda dal Movimento 5 Stelle fino al centro moderato.

L’asse del Campidoglio e il fattore Calenda

Il vero fulcro della manovra gualtieriana è l’appello esplicito lanciato a Carlo Calenda e ai centristi. Il leader di Azione, che nel 2021 corse da solo raccogliendo un corposo consenso nella Roma dei quartieri medio-alti, è il tassello mancante per chiudere la partita subito. “Dobbiamo unire le forze che vogliono modernizzare la città”, è il ragionamento che filtra dallo staff del sindaco, convinto che i cantieri del Giubileo e le riforme strutturali avviate in questo primo quinquennio possano fare da collante programmatico.

Se con il Movimento 5Stelle il dialogo è ormai collaudato da anni di opposizione comune alla destra in Regione e di convergenze in assemblea capitolina, l’apertura ad Azione e alle liste civiche d’area rappresenta il vero cambio di passo. Un’alleanza “senza confini ideologici”, ma “radicalmente alternativa” alle destre, che al momento appaiono anestetizzate e ancora prive di un candidato forte capace di contendere la città.

La città e i cantieri: la scommessa sul “capitale di fiducia“

“La città mi ha cambiato e ha cambiato il mio rapporto con le persone – ha raccontato Gualtieri dal palco, alternando citazioni pop e grafici sullo stato delle opere pubbliche -. Oggi possiamo contare su un grande capitale di fiducia”. Il primo mandato, rivendicano i dem, è servito a sbloccare i grandi investimenti, a riaprire i cantieri delle metropolitane e a impostare la transizione ecologica. Il secondo dovrà essere quello della prossimità, del ricucire le distanze tra il centro storico e le periferie più profonde.

La macchina elettorale si è mossa con un anticipo insolito, quasi a voler occupare tutto lo spazio politico disponibile e scoraggiare qualsiasi tentazione di primarie o veti incrociati all’interno del centrosinistra. La benedizione di Elly Schlein certifica la tenuta del Nazareno sul nome del sindaco, ma la vera partita si giocherà nelle prossime settimane nei salotti della politica romana. Convincere Calenda a salire sul carro di una coalizione che imbarca anche i 5Stelle non sarà un’operazione semplice. Ma Gualtieri, forte dei miliardi del PNRR messi a terra e di una città che comincia a vedere la fine dei cantieri giubilari, scommette sul fatto che nessuno, al centro, vorrà rischiare di rimanere escluso dal governo della Capitale per i prossimi cinque anni. La corsa verso il 2027 è ufficialmente cominciata.