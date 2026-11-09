Nuova stazione di Guidonia, il Comune convoca l’ingegnere Rettighieri in audizione dopo le sollecitazioni di una parte dell’opposizione

Pochi giorni fa una parte dell’opposizione lamentava la mancata convocazione in Commissione dell’ingegnere Marco Rettighieri, delegato dal sindaco Mauro Lombardo a occuparsi del progetto della nuova stazione a Guidonia Montecelio. Il 21 settembre il primo cittadino aveva deciso di affidargli questo incarico, nel tentativo di fare chiarezza su una vicenda che da mesi alimenta polemiche e malcontento.

Al centro della questione ci sono la chiusura della vecchia stazione di Guidonia centro, i complicati collegamenti con il nuovo scalo e i parcheggi a pagamento gestiti da RFI. Una situazione che ha spinto i cittadini a organizzare una manifestazione di protesta, partita da piazza Matteotti, e a rafforzare progressivamente la mobilitazione negli ultimi mesi.

Oggi la vicenda torna al centro del dibattito, perché dopo le sollecitazioni di Forza Italia l’ingegnere Marco Rettighieri sarà ascoltato. L’audizione dell’ingegnere è fissata per lunedì 30 novembre alle ore 9:00, davanti alla Commissione consiliare permanente n.1. La convocazione è arrivata dalla Presidente della Commissione, la consigliera Lucrezia Cataldo.