Guidonia, l’estate dei cantieri: dalle case Ater di Colle Fiorito alle provinciali. Prosegue il piano strade del Comune 

Asfalto nuovo sotto le case popolari di Colle Fiorito. Proseguono gli interventi di rifacimento del manto stradale nei parcheggi interni delle case di edilizia residenziale pubblica in via delle Ginestre, nel quartiere di Colle Fiorito. Nella mattinata odierna (martedì 1 settembre) l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Proietti, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo nell’area di cantiere. Non solo per verificare l’avanzamento della stesura del nuovo asfalto, ma anche per prendere visione dello stato dei marciapiedi. L’obiettivo, fanno sapere dall’assessorato, è programmare un secondo intervento di sistemazione e messa in sicurezza delle aree pedonali che servono il complesso Ater. Un intervento atteso da anni dai residenti e che si inserisce in un’estate di lavori che ha visto Guidonia Montecelio trasformata in un unico grande cantiere stradale.

Da Villalba alla SP 24/a, i tre mesi di interventi

Il piano di manutenzione straordinaria voluto dall’amministrazione del sindaco Mauro Lombardo ha preso il via già a giugno nella frazione di Villalba, uno dei quadranti più critici per la viabilità. Qui si sono conclusi i lavori di fresatura e rifacimento del manto stradale tra Via Trento e l’incrocio con Corso Italia, intervento resosi necessario anche per la sostituzione della condotta principale di Acea, con la realizzazione di nuove prese di allaccio. A seguire, ha spiegato lo stesso assessore Proietti, sono stati ultimati gli interventi in via Molise: “Abbiamo portato a termine un intervento complesso e atteso da anni. Ripristina le condizioni di sicurezza e decoro della strada”.

A luglio il focus si è poi spostato sulle strade provinciali, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ma concordate con il Comune. Il 7 luglio sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale all’altezza della strada provinciale SP 24a, in prossimità della cementeria di Guidonia. Un intervento che prevede il rifacimento a tratti della pavimentazione per più di 2 km tra il Comune di Guidonia Montecelio e quello di Sant’Angelo Romano e opere complementari come il ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica. Parallelamente sono proseguiti i lavori sulla SP 27/b Guidonia-Le Sprete, dal km 1+450 al km 2+280, con fresatura, ricariche con binder e rifacimento dello strato di usura per uno spessore di 4 cm.

Agosto, le notti bianche dell’asfalto

Il mese più intenso è stato agosto. Per limitare i disagi, il Comune ha reso noto l’avvio di nuovi lavori di manutenzione sulla viabilità, con particolare attenzione alla Sp 27 b. Gli interventi si sono focalizzati sulla rampa di ingresso verso Tivoli e sulla rampa di uscita in direzione Guidonia. Operazioni effettuate in orario notturno: “Durante le notti tra il 7 agosto e il 10 agosto, sono state effettuate operazioni di fresatura e rifacimento del manto stradale”, attività intraprese per garantire una maggiore sicurezza stradale nella zona.

Una volta chiusi i cantieri notturni, gli interventi hanno interessato via Valle dell’Aniene, dove si è proceduto al ripristino e alla messa in sicurezza della carreggiata. E interventi su via Costantino e via Gino Capponi, oltre a un ulteriore intervento in via Roma previsto a inizio settembre. Opere di fresatura dell’asfalto esistente con la posa di un nuovo strato di asfalto e il ripristino della segnaletica orizzontale. Un piano a tappeto, con il rifacimento della pavimentazione in via Zambeccari, via Douhet, via Cavallo, via Maddalena e via Andreano.