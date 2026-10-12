Guidonia, sì dell’aula al DUP e alla nuova imposta di soggiorno. Torresi e Bertucci: “Presto fuori dal predissesto”

Doppio via libera per i conti del Comune di Guidonia Montecelio. Nella seduta di giovedì 8 ottobre, il consiglio comunale ha approvato il DUP 2027-2029, il Documento Unico di Programmazione, e l’aggiornamento del regolamento sull’imposta di soggiorno. Due provvedimenti che l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo considera centrali nella strategia di risanamento finanziario.

A rivendicare il risultato è l’assessore al Bilancio Valentina Torresi, che parla di un lavoro portato avanti con “prudenza e attenzione”.

“Con l’approvazione del DUP mettiamo un ulteriore mattone nella via che ci sta portando fuori dalla condizione di predissesto che abbiamo trovato – dichiara Torresi con una nota stampa -. E’ un atto importante, che ci conduce verso la fine di questo primo mandato dell’amministrazione Lombardo e che ci chiama a guardare il futuro con responsabilità ma anche con fiducia, visto tutto il lavoro che stiamo portando avanti per il consolidamento del bilancio comunale”.

Il passaggio più innovativo riguarda però la tassa di soggiorno. L’esecutivo ha scelto di rivedere il regolamento dopo un’analisi dei flussi che interessano la città: non solo turisti, ma anche lavoratori in trasferta, partecipanti a concorsi pubblici ed eventi.

L’obiettivo è arginare quello che l’assessore definisce, con le virgolette d’obbligo, il rischio di “fuga nei Comuni vicini”. La novità principale è l’introduzione di un tetto: dopo 10 giorni complessivi di pernottamento nell’arco dell’anno solare, il visitatore non sarà più tenuto a versare l’imposta.

“Abbiamo studiato i flussi dei visitatori del nostro Comune – spiega ancora Torresi – ed abbiamo modificato il regolamento proprio per evitare che si scelga di alloggiare altrove. Abbiamo dunque scelto di inserire un periodo di 10 giorni complessivi annui oltre i quali non è più previsto il pagamento. In questo modo crediamo di fornire ai visitatori un motivo valido per restare a dormire nelle strutture ricettive del nostro territorio, garantendo un introito costante per le casse comunali, senza alcuna remissione”.

Soddisfazione anche dalla maggioranza. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, Adalberto Bertucci, i due voti in aula danno nuovo slancio in vista della chiusura del mandato. “Ritengo che con questi due ultimi provvedimenti approvati possiamo guardare al termine del primo mandato di questa amministrazione comunale con rinnovato slancio – afferma Bertucci – Il lavoro del nostro assessore Torresi e dei suoi uffici si conferma attento e qualificato: ed è esattamente quello che ci voleva per consolidare una situazione finanziaria particolarmente complessa come quella che abbiamo trovato”.