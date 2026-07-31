Guidonia, sì dall’aula a salvaguardia e assestamento di Bilancio, resta invariata la Tari: le parole di Torresi e Bertucci

Via libera del consiglio comunale di Guidonia Montecelio all’assestamento generale di Bilancio e alla salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026. Nella stessa seduta l’aula ha approvato anche le tariffe sui rifiuti (Tari) 2026, che restano invariate rispetto allo scorso anno. A commentare il risultato, l’assessore al Bilancio Valentina Torresi attraverso una nota stampa.

“Un lavoro importante, che arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi mesi. Ringrazio il sindaco Mauro Lombardo per la fiducia, il capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci per essere punto di riferimento e stimolo nel fare sempre meglio, e Augusto Cacciamani, presidente della commissione Bilancio, per la collaborazione, e in ultimo, ma non per importanza, il dirigente Floridi e tutto il personale degli uffici. Oggi abbiamo messo un altro tassello nel nostro cammino”.

L’assessore evidenzia poi due recuperi fondamentali per le casse dell’Ente. “Segnaliamo in merito ai provvedimenti di bilancio il lavoro che ha portato al recupero di risorse importanti per le casse comunali – spieha Torresi -. 632 mila euro derivanti dallo sblocco dei conti correnti postali oggetto di pignoramenti e 241 mila euro da attività di recupero tributario presso l’Agenzia delle Entrate, importi precedentemente bloccati e recuperati grazie al lavoro dell’ufficio Finanze e del dirigente”.

Assestamento e salvaguardia sono un obbligo di legge da approvare entro il 31 luglio, rappresentano quindi – sottolinea ancora Torresi – un’ulteriore conferma che “l’attività gestionale e contabile dell’Ente è pienamente in linea con l’applicazione dei principi contabili previsti dalla normativa vigente”.

E sulla Tari invariata arriva anche il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci: “Contenere le tariffe comunali o mantenerle invariate rispetto all’anno precedente per un Comune che abbiamo trovato in predissesto, è sempre un atto che dimostra l’attenzione di un’amministrazione comunale verso i suoi cittadini. Continuiamo, grazie al nostro assessore Valentina Torresi, che ha il nostro supporto e quello dell’intera maggioranza, a portare avanti una gestione finanziaria dell’ente improntata alla prudenza: stiamo costruendo le basi per dare solide fondamenta a tutte le iniziative ed i progetti previsti dal nostro programma di questo governo cittadino”.

Due provvedimenti che l’Amministrazione definisce come tasselli centrali per mettere in sicurezza i conti e proseguire sulla linea del risanamento dopo il predissesto ereditato.

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