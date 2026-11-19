Un fascio di luce viola sulla facciata del Palazzo comunale per rompere il silenzio attorno a una delle patologie oncologiche più insidiose e difficili da intercettare per tempo. Anche il Comune di Fonte Nuova ha scelto di scendere in campo oggi, giovedì 19 novembre, aderendo ufficialmente alla campagna nazionale “Facciamo luce sul tumore al pancreas“, promossa dall’associazione Nastro Viola in concomitanza con la Giornata Mondiale dedicata alla malattia.

Un gesto simbolico, dal forte impatto visivo, che va ben oltre la semplice testimonianza istituzionale. L’obiettivo dell’amministrazione è infatti quello di trasformare un’iniziativa di sensibilizzazione in un’occasione concreta di informazione pubblica. Il tumore al pancreas rappresenta tuttora una delle sfide più complesse per la medicina contemporanea: nelle sue fasi iniziali tende spesso a rimanere silente oppure a manifestarsi attraverso disturbi lievi e aspecifici, un fattore che complica notevolmente il percorso verso una diagnosi precoce.

Proprio per questo motivo, illuminare la sede municipale diventa un richiamo diretto rivolto a tutta la cittadinanza. L’invito delle istituzioni è a coltivare una maggiore attenzione verso la propria salute, affidandosi esclusivamente a fonti mediche autorevoli e imparando a non sottovalutare i campanelli d’allarme inviati dal proprio organismo, rivolgendosi tempestivamente al medico di fiducia in caso di dubbi o sintomi persistenti.

Attraverso questa adesione, Fonte Nuova si unisce alla rete di città e monumenti italiani che nella serata odierna cambieranno volto per esprimere vicinanza ai pazienti, ai familiari e a chi ogni giorno è impegnato in prima linea nella ricerca scientifica. Perché in medicina, proprio come nello spazio urbano, fare luce significa prima di tutto rendere visibile ciò che troppo spesso resta nell’ombra.