Regione Lazio, studenti under 26 possessori di Metrebus viaggeranno gratis su Udr. Le reazioni dei territori

Per l’anno scolastico 2026-2027 gli studenti under 26 titolari di abbonamento annuale Metrebus Lazio Studenti potranno viaggiare gratuitamente anche sulle nuove linee delle Unità di Rete (UdR), senza sostenere alcun costo aggiuntivo.

A prevederlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera. Una misura definita dalla stessa Regione come straordinaria, sperimentale e temporanea, pensata per accompagnare studenti e famiglie nella delicata fase di assestamento e riorganizzazione dei servizi conseguente al passaggio dal vecchio assetto al sistema delle Unità di Rete.

Una platea di 30 mila studenti

Secondo le stime elaborate da Cotral Spa sulla base dei volumi di vendita consolidati nel 2025, la popolazione potenzialmente interessata è di circa 30 mila utenti. Per coprire l’operazione, la Regione Lazio ha stanziato 3 milioni di euro.

La delibera precisa che l’iniziativa non determina modificazioni strutturali del sistema tariffario regionale e non costituisce precedente per le annualità future, né elemento utile alla determinazione del valore economico storico dei titoli di viaggio.

L’attivazione del servizio gratuito sarà possibile nell’ambito di una singola UdR, individuata in quella presso la quale il beneficiario effettua il primo utilizzo del titolo Metrebus Lazio Studenti. L’agevolazione avverrà mediante emissione di un apposito titolo speciale gratuito associato al codice fiscale del beneficiario.

Come ottenere l’abbonamento gratuito

Per ottenere l’abbonamento annuale UdR Studenti gratuito, sarà sufficiente accedere alla pagina dedicata messa a disposizione dalla Regione, inserire i propri dati personali e il numero della Metrebus Card sulla quale è caricato l’abbonamento annuale Metrebus Lazio Studenti 2026-2027. Il sistema verificherà automaticamente la validità dell’abbonamento e, in caso di esito positivo, emetterà il nuovo titolo annuale gratuito, senza alcun costo aggiuntivo.

L’obiettivo: uniformare le agevolazioni

“Con questo provvedimento veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, evitando ulteriori esborsi per il trasporto pubblico dei ragazzi fino a 26 anni – dichiara l’assessore Ghera -. Con l’introduzione progressiva del nuovo Tpl regionale andiamo inoltre ad uniformare quelle che sono le agevolazioni tariffarie già presenti per gli over 70 e le persone con disabilità”.

Proprio in questa direzione, la delibera incarica la Direzione regionale competente in materia di trasporti, insieme ad Astral, Cotral e ai gestori delle Unità di Rete, di avviare tutte le attività necessarie a rendere pienamente operative sui servizi delle UdR le agevolazioni già previste dalla normativa regionale, tra cui la gratuità per i cittadini ultrasettantenni residenti nel Lazio e quelle riconosciute alle categorie aventi diritto ai sensi della legge regionale n. 30/1998.

Le reazioni dai territori

Soddisfazione è stata espressa anche dagli amministratori locali. “È una buona notizia quella che arriva dalla giunta regionale, tutti gli studenti under 26 in possesso della Metrebus Lazio Studenti potranno circolare gratis anche nell’UdR di riferimento. Un sostegno importante per le famiglie e per i tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio che viaggiano da e per Roma ogni giorno”, commenta Valentina Torresi, assessore ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio.

“Questa iniziativa della giunta del Presidente Rocca conferma quanto la nostra amministrazione ascolti le istanze che arrivano dai cittadini. In un momento così complesso a livello internazionale, con tantissime famiglie alle prese con il carovita – spiega Marco Bertucci, Presidente della commissione Bilancio del consiglio regionale del Lazio – avere la possibilità di un servizio gratuito per circolare nell’UdR di riferimento è certamente un’ulteriore boccata di ossigeno per molti”.

Sulla stessa linea Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio: “Accolgo con grande favore questa nuova iniziativa a tutela di famiglie e studenti. L’amministrazione del Presidente Rocca continua nel cammino che ha improntato in questi anni, fatti di ascolto e soluzioni reali alle istanze che arrivano da territori e cittadini”.