Guidonia, via Roma rifatta di notte: asfalto nuovo dopo 20 anni. Disagi per i residenti e il sindaco si scusa

Torna l’asfalto nuovo su via Roma, l’arteria principale di Guidonia. Sono partiti l’altra notte i lavori di rifacimento totale della strada. Un intervento atteso da quasi vent’anni che durerà 16 giorni, divisi in quattro fasi, con una sospensione durante la festa di Guidonia in programma nel prossimo fine settimana.

A eseguirli, per scelta dell’amministrazione, è una ditta al lavoro nelle ore notturne. Una decisione che ha già provocato le proteste da parte di alcuni residenti, che si sono rivolti al Comune per i disagi acustici.

Perché di notte

“Me ne scuso e me ne assumo la responsabilità”, dice in un video messaggio il sindaco Mauro Lombardo durante il sopralluogo effettuato la notte scorsa nell’area di cantiere. “Quando si fanno scelte amministrative ci sono sempre effetti collaterali”.

Due le ragioni della scelta: il traffico e la tenuta dell’asfalto. Chiudere via Roma di giorno per 16 giorni, spiegano dal Comune, avrebbe paralizzato la città. Inoltre, con le temperature di questi giorni, l’asfalto si posa meglio nelle ore serali.

Il sovrapprezzo per il lavoro notturno non è stato nemmeno pagato, ha aggiunto Lombardo, gli uffici dei Lavori Pubblici hanno ottenuto dalla ditta la rinuncia al supplemento.

Come si lavora

Il cantiere avanza di notte in notte, proprio per non disturbare sempre gli stessi residenti. La fase più rumorosa, la fresatura del vecchio manto, è concentrata nella prima parte della notte. Nella seconda, meno impattante, la posa del nuovo asfalto.

Alla fine dell’intervento sarà rifatta tutta la segnaletica orizzontale. Saranno ridisegnati gli attraversamenti pedonali, sei dei quali rialzati – il primo davanti alla scuola – con la contestuale sistemazione dei marciapiedi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Previste anche nuove caditoie per il deflusso delle acque piovane e, dove non è possibile realizzare il marciapiede, l’installazione di parapedonali per la sicurezza dei pedoni.

Il cantiere da 600 mila euro

L’intervento, da oltre 600 mila euro di fondi comunali, coprirà quasi due chilometri: dall’ingresso di Guidonia, dalle rampe della 28 bis, fino all’ingresso dell’aeroporto. “Via Roma, forse la via principale del Comune, non veniva asfaltata integralmente da quasi vent’anni – ha rivendicato Lombardo –. Concluso questo, passeremo alle altre circoscrizioni. Il rifacimento delle strade è prioritario”.