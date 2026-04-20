Tivoli e il volontariato civico, Retake ancora in azione: raccolti 162 kg di rifiuti abbandonati

Sono riprese le attività di Retake Tivoli, realtà associativa impegnata nella tutela e nella valorizzazione dei beni comuni. Tra gli interventi di rigenerazione urbana più recenti, quello di domenica 19 aprile che ha restituito bellezza e vivibilità agli spazi circostanti l’I.C. Tivoli 5, in Via Dante, a Tivoli Terme. Nella sola mattinata, volontari e cittadini, tra cui molti giovani alla loro prima esperienza, si sono dati da fare, rimuovendo complessivamente 162 kg di rifiuti abbandonati poi differenziati per tipologia.

Nel dettaglio, sono stati raccolti 70 kg di plastica, 42 kg di vetro, 35 kg di indifferenziata e 15 kg di carta, oltre a diversi ingombranti. L’attività dei volontari si concentrava nei pressi dei plessi scolastici “Neri”, “Rodari” e “Orazio”, luoghi attraversati ogni giorno da centinaia di persone, per lo più studenti e residenti. Tra la pista ciclabile e l’ingresso della scuola media “Orazio”, l’ingente quantità di rifiuti abbandonati comprometteva il decoro e la fruibilità dell’area.

Grazie all’impegno dei volontari, ora la zona è stata completamente ripulita. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia, con il coinvolgimento di nuovi volontari alla loro prima esperienza, a conferma di una crescente attenzione verso la cura dei beni comuni.

«È stata, ancora una volta, una straordinaria risposta dei volontari di Retake Tivoli, persone che non si girano dall’altra parte quando il territorio viene ferito da ignoranza e mancanza di rispetto. Ancora più significativo è stato vedere tanti giovani partecipare per la prima volta a un nostro evento: un segnale forte, che dà speranza e valore al futuro della comunità. Oggi rispetto, senso civico e una nuova socialità hanno vinto a Tivoli», ha dichiarato Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli, come riportato dalla Pagina Facebook ‘Il Notiziario Tiburtino’.