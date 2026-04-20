Mentana, ” Ci sono anch’io”. Al via un nuovo servizio per l’autonomia abitativa delle persone disabili

Un passo concreto per rendere l’autonomia un diritto, non solo un progetto. “Ci sono anch’io – l’autonomia si fa casa”, così si chiama il progetto finanziato coi fondi del PNRR missione 1.2 che prende forma martedì 21 aprile con l’inaugurazione di 4 appartamenti destinati all’accoglienza di persone con disabilità e disagio psichico. Un progetto messo in campo del distretto socio-sanitario di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, con l’obiettivo di passare dall’assistenza all’autodeterminazione delle persone disabili o affette da disturbi psichici.

Gli appartamenti sono il cuore di un modello di ‘abitare supportato’ basato su progetti personalizzati costruiti sulla singola persona; inserimento lavorativo e tirocini per valorizzare competenze e talenti; tecnologia e comunità a supporto della vita indipendente.

Il progetto è frutto di interventi di co-progettazione tra istituzioni pubblici e associazioni e realtà cooperative del Terzo Settore, famiglie e comunità

Programma di Martedì 21 Aprile 2026

Ore 11.00 – Taglio del nastro a Mentana, Via della Rocca 17

Ore 11.30 – Buffet e condivisione: Monterotondo, Via Tamigi 6B

Il progetto coinvolge le cooperative Il Pungiglione; Iskra Coop Sociale Onlus; ASSO – Agenzia Sviluppo Sociale; AGAPE Coop ONLUS; Selva Grande; EUROINGINERIN; NEW PROJECT; WE CAN; La Lanterna Di Diogene; Il Tamburo Società Cooperativa Sociale. Presenti: Riccardo Varone sindaco di Monterotondo; Alessandra Clementini assessore a Monterotondo.