Guidonia, emergenza buche stradali: il Comune corre ai ripari e affida il servizio di pronto intervento

Il Comune di Guidonia Montecelio corre ai ripari contro l’emergenza buche che colpisce ormai quasi tutte le strade della città.

Con la Determina n. 13 del 22 febbraio 2026 (pubblicata solo il 10 aprile sull’albo pretorio) gli uffici dell’area VI LL.PP hanno dato il via libera a un pacchetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con servizio di pronto intervento, per garantire risposte rapide alle situazioni più critiche che si possano verificare sulla rete stradale urbana, nel contesto dell’accordo quadro già avviato che impegna oltre 1milione e 500mila euro di risorse pubbliche.

Con la determina firmata dal dirigente Flavio Fabbietti, l’Ente ha affidato “il progetto esecutivo per il servizio di pronto intervento sulle strade comunali, finalizzato a garantire la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade” alla ditta ‘Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl’, individuata attraverso procedura semplificata, quale aggiudicataria dei lavori per un importo totale di 27.596,67 euro (22.620,33 euro per i lavori e 4.976,45 euro per l’IVA. La durata dell’appalto è di 1 anno.

Dalla determina si apprende che l’intervento è finalizzato alla rimozione degli stati di pericolo mediante la chiusura delle buche con conglomerato bituminoso a caldo, nelle strade comunali a seguito di segnalazioni di criticità.