Premiati gli studenti al primo concorso di poesia “Città di Monterotondo – Diversi in versi”

Questa mattina, giovedì 28 maggio, la Sala Consiliare di Palazzo Orsini ha ospitato la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di poesia “Città di Monterotondo – Diversi in versi”, promosso da UPE (Università popolare eretina) insieme al Comune di Monterotondo e al Rotary Club di Monterotondo-Mentana.

L’iniziativa ha coinvolto gli studenti e le studentesse del territorio, chiamati a raccontare attraverso la poesia emozioni, differenze, fragilità e speranze. Un momento intenso e partecipato, in cui i versi dei giovani sono diventati strumento di incontro, ascolto e crescita.

“Ascoltare le loro poesie significa riscoprire il valore della parola” – sottolineano gli organizzatori – “Quando la cultura coinvolge le nuove generazioni diventa davvero uno spazio condiviso di consapevolezza e futuro”.

Hanno preso parte all’evento il Liceo G.V. Catullo, l’IC Giovagnoli, i docenti e le scuole del territorio. A condurre la mattinata, con sensibilità, Alessandra Mosca Amapola. Ospite speciale Laila Al Habash, che con la sua musica ha reso ancora più emozionante l’incontro tra parole, arte e giovani sguardi sul mondo.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli studenti partecipanti, ai docenti, alle scuole coinvolte, al Comune di Monterotondo, al Rotary Club Monterotondo-Mentana e a tutti coloro che hanno reso possibile questa prima edizione.

Momenti come questo dimostrano quanto la poesia sia ancora capace di creare legami, accendere riflessioni e dare voce a ciò che spesso resta in silenzio.