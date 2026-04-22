Carta d’identità elettronica, addio al formato cartaceo: il Comune di Tivoli annuncia tre aperture straordinarie

A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d’identità cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. È necessario entro quella data sostituirle con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), che impone standard di sicurezza più elevati. In questo contesto, con l’obiettivo di agevolare le sostituzioni del documento, il Comune di Tivoli “informa la cittadinanza che, al fine di del rilascio della Carta d’Identità Elettronica e garantire il rispetto delle disposizioni ministeriali, sono previste aperture straordinarie pomeridiane degli uffici anagrafici”.

Le aperture si terranno nelle giornate di mercoledì 29 aprile, 6 e 13 maggio 2026, presso la sede centrale di Piazza del Governo n. 1, tra le 14:30 e le 17:30. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai residenti attualmente in possesso di carta d’identità cartacea, la cui validità è stata fissata al 3 agosto 2026. Per ciascuna giornata saranno disponibili 40 numeri, distribuiti secondo l’ordine di presentazione agli sportelli.

Per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi muniti di fototessera recente, documento di identità cartaceo e tessera sanitaria. Il costo previsto è di 23,00 euro, con possibilità di pagamento esclusivamente tramite modalità elettroniche. Il Comune ricorda anche che ulteriori aperture straordinarie potranno essere comunicate nei prossimi giorni.