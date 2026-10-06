Guidonia, chiusa la partita del PNRR da 6,1 milioni a Colle Rosa: collaudo ok ma con riserva sugli impianti

C’è il punto finale, con riserva, sul più importante cantiere PNRR del Comune di Guidonia Montecelio. Con determina del 5 ottobre 2026, il dirigente dell’Area IV Urbanistica e Rigenerazione Urbana, architetto Paolo Caracciolo, ha approvato lo stato finale dei lavori e il collaudo del “Progetto di recupero degli immobili in località La Botte denominato Progetto Colle Rosa”.

Un intervento da 6.166.000 euro finanziato nell’ambito del PNRR, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”. Di questi, 5,46 milioni arrivano dal decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021, 546 mila euro dal “Fondo Opere Indifferibili” e 160 mila euro di cofinanziamento comunale. L’appalto integrato di progettazione ed esecuzione era stato aggiudicato nel settembre 2023 alla Satema srl di Roma, con un contratto da 4,35 milioni, poi lievitato a seguito di variante. L’importo netto finale contabilizzato è di 4.703.256,55 euro, di cui 180.156 euro per oneri di sicurezza.

Rispettato il termine del 30 giugno

Secondo la determina, i lavori, consegnati il 20 gennaio 2025, sono stati ultimati il 30 giugno 2026, in tempo utile per rispettare il target finale imposto dal Ministero per gli interventi che concorrono agli obiettivi UE. Un termine perentorio, fissato dal decreto del Capo Dipartimento Affari Interni del 3 marzo 2025, che obbligava i Comuni attuatori a concludere tutte le attività e trasmettere il certificato di collaudo entro quella data.

La determina racconta un cantiere veloce. Quattro stati di avanzamento tra giugno 2025 e agosto 2026, per un totale di oltre 3,8 milioni liquidati, oltre all’anticipazione del 20% da 870mila euro. Nessuna penale, nessun incidente, si legge nello stato finale dei lavopri acquisito il 6 agosto scorso.

Il nodo degli impianti

A pesare, però, è quanto emerso dai certificati depositati il 25 agosto dall’architetto Alessandro Celletti, incaricato del collaudo statico e tecnico-amministrativo. Per l’Agriasilo di nuova costruzione e per l’adeguamento sismico dell’edificio esistente “H1”, il collaudo statico è stato regolare, il collaudo tecnico-amministrativo, positivo. Ma il collaudo tecnico-funzionale degli impianti è stato rilasciato con espressa riserva. Come riportato testualmente nella determina, “non è stato tuttavia possibile procedere all’esecuzione delle prove di funzionamento e di esercizio degli impianti, in quanto, alla data delle operazioni di collaudo, gli stessi non risultavano ancora alimentati dalle rispettive utenze di energia elettrica e di acqua corrente”. Una circostanza che ha impedito le verifiche nelle effettive condizioni di esercizio.

Il Comune ha scelto comunque di approvare il collaudo, svincolare la cauzione definitiva prestata dall’impresa e riconsegnare l’opera alla Stazione Appaltante, demandando a Rup e Direzione lavori, guidata dall’arch. Michele Del Brusco, il completamento delle prove non appena intervenuti gli allacciamenti delle utenze.

Una formula, quella dell’approvazione con riserva, ammessa dalla normativa ma che ora dovrà superare l’esame della rendicontazione PNRR sulla piattaforma Regis, dove l’assenza di prove funzionali complete al momento dello scadere dei termini, potrebbe generare rilievi. Con questo atto si chiude comunque formalmente la fase di cantiere di Colle Rosa, uno dei progetti simbolo della rigenerazione urbana nella periferia est di Roma.