Le note solenni e la tradizione musicale di una delle formazioni più prestigiose del Paese per celebrare il ritorno alla vita di un luogo simbolo della memoria cittadina. La città di Mentana si prepara a vivere una serata di grande rilievo istituzionale e culturale. Domenica 22 novembre, con inizio alle ore 18.00, la Banda dell’Arma dei Carabinieri sarà protagonista di un grande concerto aperto alla comunità.

A fare da cornice all’evento sarà lo spazio dell’ex Cinema Rossi, in piazza Garibaldi. Una scelta tutt’altro che casuale, carica di un forte valore simbolico. Recentemente restituito alla collettività dopo la riapertura, lo storico edificio torna così ad affermarsi come polo nevralgico per la cultura, l’incontro e la partecipazione civile della cittadina alle porte di Roma.

L’esibizione rappresenta un appuntamento di assoluto richiamo non soltanto per gli appassionati di musica bandistica e sinfonica, ma per l’intero territorio. Un’occasione pensata per unire il prestigio della storia dell’Arma al desiderio di condividere momenti di aggregazione di alta qualità, consolidando il ruolo dell’ex Cinema Rossi come cuore pulsante delle nuove iniziative cittadine.