A Guidonia Montecelio la raccolta differenziata si fa direttamente dal telefono!

Grazie all’App Tekneko, i residenti possono gestire i servizi relativi ai rifiuti tramite il proprio smartphone, evitando così code e telefonate. È possibile richiedere il ritiro di ingombranti e RAEE, abiti usati, sfalci e potature. L’applicazione, disponibile gratuitamente, permette di cercare indicazioni sui Centri di Raccolta e sulle isole mobili, di segnalare disservizi e rifiuti abbandonati e di consultare i calendari e le guide principali alla raccolta.

Il Comune ha pensato a tale strumento come un modo per semplificare ancor di più il rapporto tra i cittadini e il servizio di igiene urbana. L’App sarà utile per favorire il contributo diretto dei residenti alla cura e al decoro della città. L’App Tekneko si può scaricare gratuitamente su Google Play e App Store.