Mentana, il progetto “Ci sono anch’io” sull’autonomia abitativa nell’immobile confiscato alla criminalità

A Mentana, diversi immobili confiscati alla criminalità organizzata sono stati destinati a progetti di housing sociale e inclusione, con interventi di riqualificazione destinati a famiglie in difficoltà o per l’autonomia di persone con disabilità. Lo ha ricordato l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Mentana Luca Angelini nel giorno della consegna dell’immobile di via Via della Rocca nell’ambito del progetto “Ci sono anch’io” (per l’autonomia abitativa delle persone disabili), sviluppato dall’Ufficio del Piano di Zona della Asl Rm5.1 grazie ai fondi del PNRR e in collaborazione con i Comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova.

“L’appartamento di Mentana è stato confiscato alla criminalità organizzata e oggi è finalmente trasformato e restituito alla comunità, per uno scopo di alto valore sociale e simbolico – ha scritto Angelini sui social -. È stato un lavoro importante e per questo motivo sento necessario ringraziare tutte le varie componenti sia pubbliche, che del privato sociale, che hanno permesso di raggiungere questo risultato. In particolare voglio ringraziare l’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, i Servizi sociali dei tre Comuni, la ASL Roma 5, le coop sociali tutte”.

Già nel 2018, nell’ambito di progetti legati all’Housing Sociale, erano stati consegnati alla comunità due appartamenti situati in una palazzina in via Leoncavallo, sequestrati alla criminalità organizzata, e assegnati a famiglie in emergenza abitativa, grazie alla collaborazione tra Comune di Mentana e cooperativa sociale Ceas con l’associazione “Bricolage del Cuore” (Leroy Merlin) per la ristrutturazione.

“La giornata di oggi (ieri, martedì 21 aprile ndg) è stata davvero molto significativa per il nostro territorio e per tutto il Distretto Socio-Sanitario RM5.1. Insieme ai Sindaci di Mentana, Monterotondo e Fonte Nuova (rispettivamente Marco Benedetti, Riccardo Varone e Umberto Falcioni ndg) , abbiamo inaugurato ufficialmente 4 appartamenti che saranno destinati a 12 persone con disabilità e disagio psichico”, ha concluso Angelini.