La Nazionale batte di nuovo la Turchia. Cherubini in gol con l’Under 21 che vola agli Europei

L’Italia non si ferma, batte 3-1 la Turchia e si porta al secondo posto del girone della Nations League a due giornate dal termine. Gli azzurri sognano la qualificazione ai quarti di finale, intanto si godono la certezza di essere testa di serie ai sorteggi per la qualificazione agli Europei del 2028.

Le buone notizie per l’Italia del calcio non finiscono qui perché l’Under 21 a Pescara supera con una goleada la Polonia, 6-2 il risultato finale, conquistando il primo posto e la qualificazione diretta agli Europei del 2027 che si terranno in Albania e Serbia. A segno anche Luigi Cherubini, talento di Campolimpido cresciuto calcisticamente a Guidonia Montecelio.

Tutto questo in attesa della risoluzione del problema di Giovanni Malagò che affronterà il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio per poi essere rieletto come unico candidato, questa volta dopo aver effettuato regolare tesseramento.

Torniamo all’incontro di Bologna della Nazionale di Mancini. Scamacca al 12’ scalda il piede calciando alto dal limite. Inizio difficile con Donnarumma costretto nuovamente agli straordinari dopo la superlativa prova in Francia. L’estremo difensore napoletano si distende in basso a destra per deviare la conclusione di Kabak. Addirittura il portierone blocca in tuffo il tentativo di Kahveci. Ma al 26’ passa in vantaggio l’Italia con Scamacca che raccoglie un pallone in area e calcia con potenza verso la porta: traversa e rete con il portiere immobile. All’inizio del secondo tempo altro pericolo con un colpo di testa ravvicinato sventato da Simsir. Nella ripresa la manovra dell’Italia è più leggera e veloce così Pio Esposito manda in porta Doumbia, tiro deviato di piede da Cakir in uscita. Tuttavia al 15’ gli ospiti pervengono al pareggio: cross rasoterra dal fondo del campo di Clik allungato di tacco da Elmali per la rete a porta vuota di Simsir. E’ Calafiori a riportare l’Italia sopra di una rete con uno stacco di testa imperioso sul traversone di Barella da calcio piazzato, incornata sotto l’incrocio che non lascia scampo al portiere. Donnarumma salva ancora il risultato volando sotto il montante alto sul tiro di Ozcan. Qualche brivido prima del gol di Pio Esposito (ben 7 gol in 13 partite con l’Italia, ndr) che devia in porta una girata di Romano. A un minuto dalla fine altra occasione per Doumbia lanciato da Maldini, ma Cakir fa buona guardia.

Così il commissario tecnico Roberto Mancini: “Una partita molto positiva anche perché sono state superate le difficoltà e ci sono state altre occasioni per segnare. Calafiori è un giocatore straordinario, ormai è un leader della Nazionale. Vergara deve giocare queste partite per crescere di livello. Pio Esposito ha fame di gol, nel giro di due anni diventerà un centravanti in grado di far giocare tutti tranquillamente per il fisico e le doti tecniche che possiede. Siamo felici per come siamo migliorati come squadra. Il fatto di poterci giocare la qualificazione è già un bell’obiettivo. La Turchia non è affatto debole, paga l’assenza di alcuni giocatori importanti, e Montella fino a questo momento ha fatto un ottimo lavoro riportandola ai Mondiali. Ho tolto Scamacca e Ruggeri perché erano stati ammoniti. Si sta creando un bel gruppo, rispetto all’esperienza precedente mi manca Gianluca Vialli”.