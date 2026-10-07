Guidonia, al Parco Anna Bertucci inaugurata la Panchina Rossa, simbolo contro la violenza sulle donne

Un pomeriggio di memoria civile, partecipazione e impegno collettivo nel nome di Anna Bertucci. È stata inaugurata ieri, lunedì 6 ottobre, nel Parco a lei intitolato, una Panchina Rossa, simbolo universale della lotta contro la violenza di genere e il femminicidio. La cerimonia, molto partecipata, ha visto la presenza di numerosi cittadini, assessori e consiglieri comunali, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del territorio, del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, del consigliere regionale Marco Bertucci e del consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci, rispettivamente figlio e marito di Anna Bertucci scomparsa ormai 20 anni fa.

A prendere la parola, davanti alla panchina appena scoperta, sono stati proprio Marco e Adalberto Bertucci e il sindaco Lombardo, che hanno ribadito l’impegno comune a preservare e valorizzare il parco, sempre più luogo di incontro, di socialità e di crescita per le nuove generazioni.

L’installazione non è un semplice arredo urbano, ma un presidio permanente di memoria e di consapevolezza. Collocata in un’area quotidianamente vissuta da famiglie e bambini, la Panchina Rossa vuole essere un invito a non voltarsi dall’altra parte, a ricordare le vittime e a sostenere le donne che trovano il coraggio di denunciare.

La panchina è un dono dell’Associazione Anna Bertucci, che ne ha curato l’acquisto e l’installazione in collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio. Un gesto dal forte valore civile che si inserisce in un percorso più lungo, che la famiglia Bertucci porta avanti da anni nel nome di Anna.

Il Parco stesso racconta la sua storia. L’area verde di via Roma, confinante con l’aeroporto “Alfredo Barbieri”, è stata intitolata ad Anna Bertucci nel 2024 dopo un’importante opera di riqualificazione. Figura molto amata a Guidonia Montecelio, scomparsa prematuramente oltre vent’anni fa, Anna ha lasciato un ricordo indelebile per il suo impegno e il suo grande cuore.

A raccoglierne l’eredità, l’associazione fondata dal marito Adalberto e dai figli Federica e Marco Bertucci, da sempre in prima linea nel territorio. Negli anni ha finanziato e donato alla città nuovi giochi, piantumazioni e interventi di recupero dell’ex pineta, “per amore verso Anna e verso la nostra Guidonia”, ma anche iniziative solidali come la donazione di un defibrillatore e il sostegno a cause sociali.

“Abbiamo sempre ritenuto, come famiglia e come Associazione Anna Bertucci, l’interesse per la comunità al primo posto” – si legge nella nota diffusa da Adalberto, Marco e Federica alla vigilia dell’inaugurazione -. “Tutto quello che riusciamo a fare nel nome della nostra cara Anna è per noi motivo di orgoglio e di grande responsabilità. La Panchina Rossa è un segno a cui tutti noi teniamo molto, e siamo certi che lei stessa avrebbe lavorato in prima persona per sensibilizzare la cittadinanza su un tema così attuale e drammatico”.

La data scelta non è casuale. Il 6 ottobre ricorre l’anniversario della scomparsa di Anna Bertucci. Un giorno di memoria privata che diventa, così, memoria pubblica. Ora, il rosso acceso della panchina resterà lì, tra i giochi dei bambini e i viali del parco, a ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne si gioca anche nei luoghi della quotidianità.