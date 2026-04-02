Guidonia, ‘ogni libro è una creatura viva’: torna “Il Maggio dei Libri” per la promozione della lettura

Il Comune di Guidonia Montecelio aderisce alla XVI edizione de “Il Maggio dei Libri”, un’iniziativa nazionale promossa dal ‘Centro per il libro’ e la lettura del Ministero della Cultura, che si svolgerà dal 23 aprile al 31 maggio 2026. Lo ha deciso la giunta comunale con l’adozione della delibera n.38, nel corso della seduta del 30 marzo scorso. Scopo dell’iniziativa è diffondere e promuovere la lettura; valorizzare il patrimonio librario; coinvolgere la comunità cittadina attraverso eventi di presentazioni letterarie, culturali e attività portate avanti nelle biblioteche comunali e in altri luoghi di cultura e svago. La promozione non comporta oneri economici per l’amministrazione comunale, si apprende dalla delibera approvata dalla giunta del sindaco Mauro Lombardo su proposta dell’assessore alla Cultura Michele Venturiello.

Si tratta di un’iniziativa coerente con le finalità istituzionali dell’Ente che – si legge – contribuisce a promuovere la cultura e la lettura nella città di Guidonia Montecelio. Per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma possono essere incuriositi, se stimolati nel modo giusto. Si precisa che tutti gli eventi e tutte le attività, facenti parte della iniziativa, sono pubblici.

L’evento è organizzato, ogni anno, dal Centro per il libro e la lettura, con il coinvolgimento di enti locali, biblioteche, librerie, associazioni culturali, scuole, festival, editori, oltre a molteplici soggetti pubblici e privati e prevede, come di consueto, un vasto cartellone di eventi con iniziative creative ed innovative, che si svolgono dal 23 aprile (Giornata mondiale del Libro) fino al 31 maggio. Quest’anno, l’iniziativa è giunta alla XVI edizione ed il suo tema sarà ‘ogni libro è una creatura viva’. Il programma è promosso dal ‘Centro per il libro e la lettura’ del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.