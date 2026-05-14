Tivoli, anche Piera Maggio al ‘Festival del Libro’: presenta il saggio “Denise: per te con tutte le mie forze”

Il Festival del Libro “Pagine” inaugura la sua edizione con due appuntamenti di grande rilievo culturale e umano, in programma venerdì 15 e sabato 16 maggio 2025. Due libri, due voci femminili, due storie che invitano alla riflessione e all’ascolto.

“Denise: per te con tutte le mie forze” – Incontro con Piera Maggio nella Sala Roesler Franz

Piera Maggio ripercorre la sua vicenda personale e pubblica, segnata dalla scomparsa della figlia Denise Pipitone. Una testimonianza diretta che racconta oltre vent’anni di ricerca instancabile della verità. Il libro è il resoconto di una battaglia civile e umana, dove l’angoscia dell’assenza si trasforma in determinazione. Un’occasione per fare luce su uno dei misteri italiani più dolorosi e ancora irrisolti, attraverso la forza dell’amore materno.

“Haiku al femminile” – Presentazione con Cristina Banella nella Biblioteca Comunale di Tivoli

Cristina Banella, Professoressa all’Università di Lingue di Tokyo, presenta la sua antologia dedicata alle poetesse giapponesi degli ultimi cento anni. Il volume indaga come l’haiku femminile abbia ridefinito i confini del genere poetico, introducendo temi inediti: il corpo fragile e malato, la maternità, la vedovanza, la clausura domestica, fino a una nuova percezione del tempo e della natura. Una ricerca che restituisce voce a un’intera costellazione letteraria troppo a lungo rimasta in ombra. Due appuntamenti, un unico obiettivo: aprire il Festival “Pagine” con opere capaci di far pensare, comprendere ed emozionare.

Info

Date: Venerdì 15 e Sabato 16 Maggio 2025

Luoghi: Sala Roesler Franz | Biblioteca Comunale di Tivoli

Ingresso libero fino a esaurimento posti