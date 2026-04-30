I numeri record di ‘Walk for the Cure – Guidonia in Rosa’ 2026, boom di partecipanti: raccolti 24.340 euro per Komen Italia

Domenica 19 aprile 2026 Guidonia Montecelio si è tinta di rosa. Per il secondo anno consecutivo, migliaia di cittadini hanno partecipato alla ‘Walk for the Cure – Guidonia in Rosa’, trasformando l’evento in un abbraccio collettivo di solidarietà, consapevolezza ed emozione. Ora è tempo di bilanci, come andata questa edizione in termini di partecipazione? Mentre l’organizzazione dà appuntamento all’anno prossimo e fissa già la data: sarà domenica 18 aprile 2027.

L’iniziativa, parte del progetto ideato da Anna Bonato e Mirko Boemi, direttori di Mab Studio Guidonia, e realizzata insieme all’associazione Di.Di. Sport Guidonia, ha visto la comunità camminare al fianco di ‘Komen Italia’, realtà da oltre vent’anni impegnata nella lotta ai tumori al seno e nella tutela della salute delle donne.

I numeri dell’edizione 2026

In questa edizione sono stati raccolti 24.340 euro a sostegno dei progetti di prevenzione e ricerca di ‘Komen Italia’; una manifestazione che ha visto la partecipazione di 45 realtà locali coinvolte tra partner della salute, prevenzione, sport e comunicazione, 7 istituti scolastici che hanno dato la loro adesione e partecipazione con studenti, docenti e famiglie. Una manifestazione di comunità durata 2 mesi di attività sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza alla partecipazione.

Una rete che fa comunità

L’evento ha unito istituzioni, forze dell’ordine, protezione civile, associazioni, volontari, artisti, scuole e cittadini. Un ringraziamento particolare gli organizzatori hanno voluto rivolgerlo all’Amministrazione Comunale, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ad ‘Airte Save a Life’, a tutti i volontari e ai giovani danzatori e performer che hanno aperto e chiuso la giornata. Hanno aderito le scuole: I.C. “Don Lorenzo Milani”; I.C. “Leonardo Da Vinci”; I.C. “Montelucci”; I.C. “Eduardo De Filippo”; Centro Studi “Trilussa”; Liceo Linguistico “Moravia”; Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “Angeli e Colori”.

Le dichiarazioni

“Il dono più grande di questa giornata in rosa è stato condividere emozioni, incrociare sguardi, ascoltare le storie delle ‘Donne in Rosa’ e ricevere i loro abbracci. È un promemoria potente: la comunità, il supporto, la ricerca scientifica e la rete medica possono fare la differenza nella prevenzione. Questa città ha dimostrato quanto sia forte quando si unisce. Grazie ad ogni singola persona che ha camminato con noi, condividendo un pezzo della propria storia. Appuntamento al 2027 La ‘Walk for the Cure – Guidonia in Rosa’ non è solo un evento: è una promessa che si rinnova, un passo dopo l’altro. La terza edizione si terrà domenica 18 aprile 2027″.