Gli eventi del week-end

Il fine settimana è iniziato e si cerca qualcosa da fare. Fortunatamente tra sport, storia e gastronomia non mancano le opportunità.

A Guidonia Montecelio (RM), domenica 19 aprile sarà all’insegna dello sport e della solidarietà. Arriva la Walk for the cure, la marcia solidale a sostegno della ricerca contro il tumore al seno. L’appuntamento è alle 8:30 a piazza dei caduti di Nassirya e il ricavato verrà devoluto a Komen Italia. Roma inizia i festeggiamenti del suo natale. Dal 16 al 21 aprile, nei principali luoghi della città, cortei e rievocazioni storiche daranno vita all’antichissima tradizione romana. Tra i momenti imperdibili: l’accensione del fuoco sacro a piazza Campo Marzio la sera di venerdì 17 aprile, la partita di Harpastrum alle terme di Diocleziano sabato 18 e il corteo storico che sfilerà ai Fori Imperiali domenica 19.

Continuano anche le manifestazioni enogastronomiche della regione. A Sezze (LT), il 18 e 19 aprile torna la Sagra del carciofo, alla sua 55a edizione. A Canino (VT), invece, ci sarà la XXIV sagra dell’asparago verde IGP di Canino, eccellenza del territorio. Infine sul lungolago di Capodimonte (VT), il 18 e 19 ci sarà un mercatino di artigianato, antiquariato e modernariato imperdibile per gli appassionati.

Questo fine settimana si adatta a tutti, tra oggettistica, storia e sport. A voi lettori resta solo scegliere.