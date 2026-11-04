Guidonia, il Municipio si accende con il Tricolore: inaugurata la nuova illuminazione monumentale per il 4 novembre

Palazzo Guidoni, sede del Comune di Guidonia Montecelio, si affida alla forza dei simboli e della luce per dialogare con la cittadinanza. È stato attivato nel tardo pomeriggio di martedì 3 novembre il nuovo sistema di illuminazione monumentale della sede municipale. Un impianto tecnologico e versatile, capace di generare molteplici effetti cromatici e progettato per adattarsi plasticamente alle diverse ricorrenze del calendario civile e sociale.

Il debutto ufficiale della nuova veste luminosa è fissato per oggi, mercoledì 4 novembre 2026. In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, la facciata del Municipio sarà interamente vestita con il Tricolore, proiettando i colori della bandiera italiana nel cuore della città. Nelle intenzioni dell’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Lombardo, l’edificio non sarà più solo un luogo di uffici e burocrazia, ma un punto di riferimento visivo capace di sottolineare la memoria, i principi e l’identità della comunità nazionale durante le principali festività e le campagne di sensibilizzazione sociale.

L’iniziativa, nata su forte impulso della Presidenza del Consiglio comunale, rappresenta il compimento di un percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico cittadino. Un intervento che coniuga la modernità delle installazioni luminose a LED con il rispetto istituzionale dovuto all’architettura dell’Ente.

“La scelta di inaugurare questo sistema proprio il 4 novembre assume un significato profondo e particolare – ha commentato sui social Erick D’Alisa, presidente del consiglio comunale –. È una data storicamente dedicata al ricordo di chi ha servito con sacrificio il nostro Paese e ai valori fondanti di unità e coesione. Valori che lo stesso Palazzo comunale, in quanto sede dell’istituzione più vicina e prossima ai cittadini, rappresenta quotidianamente. Si valorizza così un simbolo della nostra città, capace di trasmettere messaggi universali attraverso la suggestione delle luci e dei colori”.

Un traguardo che lo stesso D’Alisa accoglie con evidente soddisfazione: “Era un progetto a cui tenevo in modo particolare e che oggi sono felice di vedere finalmente realizzato. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento a tutti gli uffici dell’Ente che sono stati coinvolti e, in modo speciale, agli operai comunali per l’impegno, la costante disponibilità e la grande professionalità dimostrate sul campo”. Dal 4 novembre, dunque, la storia e le ricorrenze di Guidonia Montecelio avranno una nuova e vivida luce a fare da cornice.