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Gli eventi del week-end: speciale primo maggio

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
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Maggio è alle porte, ma in questo week-end festivo non mancano gli appuntamenti.

A Fiera di Roma c’è il secondo fine settimana del Festival dell’oriente – Roma incontra il mondo, mentre a piazza San Giovanni il primo maggio torna il consueto concertone, appuntamento fisso della Capitale dal 1990. A Montecompatri (Rm), 1/2/3 maggio torna la Fiera di San Giuseppe, giunta alla 99a edizione. Enogastronomia, floricultura e intrattenimento riempiranno le strade della cittadina. Il primo maggio prende il via la Va edizione di Tuscia in Fiore; ogni fine settimana di maggio un borgo diverso farà rivivere le antiche tradizioni. Da Villa San Giovanni in Tuscia (VT) a Castiglione in Teverina (VT), la Tuscia si prepara a vivere una stagione estiva ricca di eventi. Infine sul litorale di Latina tornano le visite guidate: il 3 maggio, a Minturno, ci sarà la visita guidata al monte Scauri, mentre a Norma, ogni domenica si può andare alla scoperta dell’antica Norba e del centro storico della città.

Il Lazio si dimostra un territorio pieno di opportunità diverse. Che sia la musica, la Storia o la tradizione, si può vivere a pieno, in ogni sua sfumatura.  

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