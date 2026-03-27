Guidonia, ancora un accampamento abusivo nell’area industriale e il Comune prepara il ‘Dacur’ (Daspo) urbano  

Il Comune di Guidonia Montecelio è pronto ad utilizzare lo strumento del ‘Dacur’, una declinazione del Daspo urbano, per contrastare il fenomeno degli accampamenti abusivi nell’area industriale di Setteville, precisamente in via Einaudi. Il Dacur permette di imporre l’ordine di allontanamento immediato dalla città per 48 ore a chi tiene comportamenti molesti o di degrado in aree pubbliche, ma in caso di violazione, il questore, può estenderlo fino a 12 mesi o anche a 2 anni per chi ha precedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio. Nei casi limite, può portare addirittura all’arresto del trasgressore.

Il Daspo urbano è una misura amministrativa introdotta per tutelare il decoro urbano e la sicurezza pubblica, e si applica a chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione di determinate aree urbane

Il fenomeno degli accampamenti abusivi non è nuovo nella terza città del Lazio. Dopo lo sgombero del campo di Albuccione di qualche mese fa e numerosi altri episodi, ora i nomadi, ‘caminanti siciliani’ sono tornati per sostare con i loro camper a via Einaudi, piena zona industriale di Setteville. Attualmente sono una sessantina quelli già identificati dalla Polizia Locale durante un sopralluogo eseguito nelle scorse ore, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.

Il sindaco Mauro Lombardo ha dichiarato al quotidiano che “il Dacur vale 48 ore ma in caso di inottemperanza interviene il questore, che può estenderlo fino a 12 mesi anche 2 anni a chi ha precedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio. È uno strumento che rafforza le misure di contrasto a questo fenomeno che abbiamo già predisposto. I dati rilevanti negli sgomberi precedenti indicano che non si tratta sempre delle stesse persone e che ogni volta il numero tende ad aumentare. Per questo è stato necessario alzare il livello di attenzione”.