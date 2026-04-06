Roma troppo brutta per essere vera, cinquina dell’Inter

Una brutta versione della Roma di Gasperini, forse la più brutta della stagione, viene dominata dall’Inter fin dal primo minuto di gioco. Il 5-2 finale è un risultato che non lascia scampo ai giallorossi. La corsa verso un posto alla prossima Champions League si complica ancora di più. Nell’Inter l’impressione è quella di una squadra in salute, trascinata dai migliori attaccanti del campionato. La squadra di Chivu torna ad avere un vantaggio rassicurante. Quando Lautaro Martinez e Thuram girano, in Italia si devono inchinare tutti.

“Siamo in quattro squadre a giocarsi questo piazzamento ma ora noi abbiamo una partita in meno da giocare da qui fino alla fine della stagione rispetto a Como, Juventus ed Atalanta. Siamo in difficoltà perché non siamo al completo. Quando abbiamo tutti i giocatori a disposizione riusciamo a rendere di più. L’infortunio di Mancini è sicuramente pesante per noi. Contro l’Inter difficile rinunciare ad un difensore del genere”, il commento di uno sconsolato Gian Piero Gasperini.

Veniamo alla partita che inizia subito male per gli ospiti con Thuram che serve Lautaro Martinez, la girata del bomber appena rientrato è letale. L’inizio è nettamente interista. Cahlanoglu dal limite impegna Svilar e sulla ribattuta Dimarco conclude sopra il montante alto. Al 13′ importante intervento di Svilar sul primo palo sul tiro di Lautaro Martinez. Dopo il primo quarto d’ora in apnea, la Roma si riorganizza. Al 24′ strepitoso intervento di Sommer con la mano di richiamo a deviare il colpo di testa di Malen che colpisce veramente più di spalla. Sforzi premiati al 40′ con il colpo di testa di Mancini sul cross dal fondo di Rensch. Ma prima dell’intervallo è l’Inter a colpire di nuovo con una sassata di Cahlanoglu da lontano, un destro formidabile ad effetto sotto la traversa.

Gara chiusa dopo 7 minuti del secondo tempo quando Thuram serve Lautaro Martinez che segna con freddezza. E’ Inter show. Segna Thuram di testa: l’attaccante anticipa tutti di testa sul corner di Cahlanoglu. Cinquina con una caparbia azione di Barella, conclusa con un tiro sotto l’incrocio. Gol della bandiera nella ripresa a firma di Pellegrini che indirizza all’angolo basso sulla destra di Sommer. Altri applausi per Svilar quando a mano aperta respinge il tentativo di Pio Esposito.

Fortunatamente per la Roma venerdì si ritorna subito in campo allo Stadio Olimpico con l’anticipo contro un Pisa ormai con un piede e mezzo in Serie B.