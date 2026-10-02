Donnarumma prodigioso, Bastoni non perdona, punizione da favola di Olise: l’Italia blocca la Francia

L’Italia c’è, pareggia contro la Francia e resta in corsa nella Nations League. Soprattutto gli azzurri, in quel di Parigi, dimostrano di poter essere competitivi di fronte ad una delle nazionali più forti del mondo. Certo, sul risultato finale pesano le cinque straordinarie parate di Donnarumma, ma l’atteggiamento è quello dei giorni migliori con la formazione di Mancini capace di tenere testa ai più quotati avversari fino all’ultimo secondo del recupero.

Il primo grande salvataggio della serata è di Maignan che toglie dalla porta un tentativo a colpo sicuro di Kean con un movimento felino e veloce tipico dell’estremo difensore milanista. Risposta transalpina con un cross di Olise deviato da Tonali che termina sulla traversa.

Al 41′ Frattesi in mischia trova il modo di concludere verso la porta ma una deviazione in extremis della difesa della Francia strozza l’urlo in gola.

All’inizio della ripresa parte lo show di Donnarumma con una doppia parata sul tiro di Douè e sulla ribattuta di Dembélé. Un minuto dopo il portierone si distende anche sul tiro a giro di Olise. Tuttavia nessuno può arrivare a prendere la punizione di Olise al 10′, la sfera tocca anche la traversa prima di entrare in rete. Applausi. L’Italia ha il merito di non disunirsi. Così al 23′ Bastoni va in pressione alta, ruba il pallone a Da Cunha, e pareggia i conti. Poi ci pensa nuovamente Donnarumma con un volo all’angolino basso sul rasoterra di Rabiot. C’è lavoro anche per Maignan che manda in angolo un colpo di testa di Kean. Il numero uno italiano esibisce un altro pezzo del suo repertorio con la mano di richiamo sulla bordata di Camavinga.

Quando Upamecano lascia la Francia in dieci per un fallo su Kean che costa la doppia ammonizione, anche l’Italia inizia a pensare di poterla portare a casa e Barella arriva male su un traversone basso.

Tuttavia è sempre Donnarumma a fare l’eroe respingendo a mano aperta il fendente di Camavinga.

“Donnarumma il portiere più forte al mondo. Tutto mi è piaciuto di questa partita perché abbiamo giocato da squadra”, il commento del ct Roberto Mancini.

Lunedì sera a Bologna la quarta giornata della Nations League contro una Turchia in crisi e ancora a quota zero punti in classifica, con un girone comandato dalla Francia a 7 e dal Belgio a 6 con l’Italia a quota 4 e pronta ad inserirsi nella mischia.