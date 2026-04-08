Marco Bertucci (FDI): “Prima biblioteca di fabbrica del Lazio nell’azienda STR di Guidonia: cultura nelle aziende motore per sviluppo e crescita”

“Aver partecipato in rappresentanza della Regione all’inaugurazione della prima biblioteca di fabbrica del Lazio, frutto dell’iniziativa dell’associazione Ars Altera Cura, promossa da Elena Lippiello, con il sostegno del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano, rappresentato da Filippo Lippiello è stato per me motivo di grande orgoglio. Aver introdotto un presidio culturale in un luogo di lavoro, quello dell’attività estrattiva della STR di Guidonia Montecelio, porta finalmente nei nostri territori una iniziativa certamente culturale ma anche sociale. Questa lega lavoratori e azienda e proietta la stessa in un futuro di sviluppo e condivisione. Un progetto fortemente voluto da Elisabetta Di Maddalena, CEO della STR, a cui va detto grazie. In questo modo si stringe ancora di più il rapporto tra il tessuto sociale e l’attività estrattiva, vero vanto dei territori di Guidonia e Tivoli, condividendo la cultura ed aprendola a tutti, in particolare agli studenti universitari. La realizzazione della prima biblioteca di fabbrica del Lazio rappresenta quindi un segnale concreto di come la cultura possa diventare una vera infrastruttura dello sviluppo, capace di entrare nei luoghi della produzione e trasformarli in spazi di crescita, conoscenza e comunità. Non si tratta solo di un’iniziativa simbolica, ma di un modello che si inserisce pienamente nella traiettoria delle politiche culturali regionali avviate negli ultimi anni. Un settore cruciale, quello culturale. Ricordo che sotto la guida del Presidente Francesco Rocca, la Regione Lazio ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno in materia, trattando la cultura non più come ambito accessorio, ma come leva strategica di sviluppo economico e sociale. Già nel bilancio di previsione 2024–2026 sono stati stanziati oltre 17,7 milioni di euro per i servizi culturali e la valorizzazione del patrimonio”. Così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.