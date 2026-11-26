Una corsa contro il tempo, dove la rapidità delle istituzioni può tradursi in una possibilità concreta di cura. Il Lazio diventa la prima regione in Italia ad aprire le porte al Daraxonrasib (nome commerciale Rasonque), il nuovo farmaco a bersaglio molecolare sviluppato per colpire la proteina Ras nei pazienti affetti da tumore del pancreas metastatico, una delle forme oncologiche più complesse e aggressive.

Con una delibera approvata mercoledì 25 novembre dalla giunta regionale, la sanità laziale anticipa i tempi della burocrazia nazionale e garantisce l’accesso gratuito alla terapia già prima che si concluda l’iter di rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dopo il recente via libera arrivato a livello europeo.

Il protocollo e i tempi della valutazione

Il provvedimento recepisce il documento tecnico-scientifico messo a punto dal gruppo di lavoro della commissione regionale del farmaco. L’obiettivo è evitare disparità territoriali o attese incompatibili con l’evoluzione della malattia, definendo un percorso clinico uniforme per l’individuazione dei pazienti idonei, la prescrizione e il successivo monitoraggio della terapia.

Il meccanismo disegnato dalla Regione punta sulla tempestività: una volta avanzata la richiesta da parte degli specialisti, i tempi di valutazione per l’autorizzazione al trattamento saranno garantiti entro sette giorni. La somministrazione avverrà esclusivamente all’interno dei centri oncologici più qualificati della rete regionale, così da assicurare i più alti standard di sicurezza clinica.

L’impegno della Regione

A rivendicare il senso dell’iniziativa è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che sottolinea la necessità di affiancare al rigore scientifico la celerità amministrativa: “Di fronte a una patologia aggressiva come il tumore del pancreas metastatico, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti”.

“Con questa delibera — prosegue il governatore — il Lazio si dota di un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici: garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni, massima sicurezza clinica nei centri più qualificati e piena continuità delle cure, continuando, al contempo, a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale”. Un ponte terapeutico pensato per non lasciare indietro i malati in attesa che il nuovo trattamento entri a regime su tutto il territorio italiano.