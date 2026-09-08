Portoferraio, una via per Oreste Bertucci: lo storico consulente del lavoro elbano guidò l’Ordine di Roma per 38 anni

Una via di Portoferraio sarà intitolata a Oreste Bertucci, storico presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. La cerimonia ufficiale di intitolazione è fissata per domenica 13 settembre alle 10.30.

Ad annunciarlo, qualche mese fa, era stato il sindaco Tiziano Nocentini dal palco dell’ultimo Festival del Lavoro a Roma. Un atto, quello dell’amministrazione elbana, che vuole rendere permanente il ricordo di un suo illustre concittadino attraverso la toponomastica cittadina.

A dare la notizia è il figlio, Adalberto Bertucci, attuale Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma: “Ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare il primo cittadino per questo riconoscimento dal profondo valore umano, professionale e simbolico nei confronti di mio padre. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco, rappresentanti dell’amministrazione, autorità, la mia famiglia e tanti colleghi in rappresentanza della nostra professione”.

Dal fronte delle Grotte all’Ordine di Roma

Oreste Bertucci era nato a Portoferraio nel 1920 e non ha mai reciso il cordone con l’Elba. Consigliere comunale, animatore di iniziative sociali e culturali, è rimasto legato all’isola anche dopo il trasferimento a Roma. Un legame che passa anche per la guerra. Giovanissimo, nei giorni drammatici seguiti all’8 settembre 1943, Bertucci partecipò alla difesa di Portoferraio in servizio presso la batteria antiaerea delle Grotte. Rimase ferito durante il bombardamento del 16 settembre, uno dei più tragici per la città. Quel giorno Portoferraio – che possedeva un rifugio antiaereo sotto lo stabilimento dell’Ilva – subì vari bombardamenti, tra i maggiori si ricorda quello ad opera della Luftwaffe il 16 settembre 1943.

Trasferitosi nella Capitale, Bertucci è stato uno dei protagonisti della costruzione della professione moderna del Consulente del Lavoro. Ha guidato l’Ordine di Roma per 38 anni, con quella che i colleghi ricordano ancora come una stagione di autorevolezza, passione e lungimiranza.

Ma Roma non ha mai cancellato l’Elba. Negli anni, volle portare proprio sull’isola convegni e appuntamenti nazionali dei Consulenti del Lavoro, trasformando la sua terra natale in luogo di incontro e confronto per l’intera categoria.

A vent’anni dalla scomparsa, avvenuta nel 2006, il suo nome entrerà dunque nelle strade della città che gli diede i natali. Come ricorda ancora il figlio Adalberto: “Un riconoscimento che unisce idealmente Portoferraio e Roma, la sua terra e la sua professione. Il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita alla famiglia, alla comunità e alla categoria dei Consulenti del Lavoro”.