Pochi giorni fa la LAV ha comunicato la morte di un cane nella zona delle cave di travertino, uno degli animali seguiti nell’ambito del progetto “Cani liberi e accuditi”. Una notizia che ha colpito la cittadinanza e riportato l’attenzione sulle condizioni degli animali presenti nell’area. Adesso il comune di Guidonia Montecelio prova un passo ulteriore per risolvere la situazione dei cani delle cave di travertino. O meglio, per rendere sicura la vita di questi animali.

Il Comune sta cercando un’organizzazione di volontariato (ODV) o un’associazione di promozione sociale (APS) che possa organizzare l’alimentazione controllata, l’accudimento non sanitario, il monitoraggio e l’accoglienza dei volontari spontanei nell’area delle cave. L’azione dev’essere svolta in raccordo con il Comune, la LAV e la ASL.

Non si tratta di una gara d’appalto, bensì della ricerca di un’associazione con cui chiudere un accordo o una convenzione che prevede il rimborso massimo di 2.000 euro per il 2026.

Chi può presentare la candidatura?

La domanda può essere presentata da organizzazioni iscritte da almeno sei mesi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore), con statuto coerente con tutela degli animali, protezione ambientale o attività di interesse generale che siano pertinenti. Ogni candidato deve avere una struttura organizzativa, volontari formati o da formare prima dell’impiego con un registro, capacità di operare in sicurezza e nel rispetto delle regole di accesso ai siti e delle istruzioni sanitarie.

Chi verrà selezionato dovrà distribuire in maniera controllare il cibo e l’acqua secondo i punti e i turni concordati, garantire l’igiene e la pulizia dei punti di alimentazione, segnalare tempestivamente ferite, cucciolate o anomalie e pericoli, collaborare alle operazioni organizzate dai soggetti competenti. Sono vietate la cattura dei cani, il trasporto non autorizzato, diagnosi, cure e sterilizzazioni.

La durata della collaborazione e la selezione

La collaborazione sarà inizialmente di massimo 12 mesi, come prevede anche la durata della convenzione LAV. Non sono previsti corrispettivi. Sarà a disposizione un rimborso di 2.000 euro per le sole spese documentate per l’acquisto di cibo destinato ai cani delle cave.

La valutazione avverrà sulla base di alcuni criteri, per un punteggio massimo di 100 punti:

esperienza documentata nella tutela degli animali (25);

organizzazione e coordinamento dei volontari (25);

disponibilità di coordinamento e accoglienza dei volontari spontanei, anche non soci (20);

formazione e sicurezza (15);

monitoraggio e collaborazione istituzionale (15).

Sarà selezionata l’organizzazione o l’associazione con il maggior punteggio. Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo “protocollo@pec.guidonia.org” entro le ore 9:00 del 14 dicembre 2026, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse – cani liberi accuditi cave di travertino”.