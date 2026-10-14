Tivoli, un milione di euro per il recupero del centro storico

La giunta comunale di Tivoli ha approvato il progetto di riqualificazione totale di un’ampia parte del centro storico: l’intera via degli Stabilimenti (dalla Cittadella a piazza San Nicola), l’ingresso del Santuario di Ercole Vincitore, l’ingresso di Villa D’Este e il traforo di via del Colle. Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la legge di bilancio 2024 – 2026, costerà 1 milione di euro; in ambito di grandezza, è secondo solo al recupero delle cartiere. Il cantiere prenderà il via nella primavera del 2027.

L’intervento è spinto da tre obiettivi principali: messa in sicurezza e decoro dell’area, miglioramento della viabilità e accesso facilitato al parcheggio di via Vesta, un migliore percorso turistico tra la zona medievale della città di Tivoli, il Santuario di Ercole Vincitore, Villa D’Este e Villa Gregoriana. I lavori comprendono il rifacimento della pavimentazione mancante, l’intera ricostruzione dei muretti e il successivo posizionamento di corrimano e parapetti. Inoltre, verrà riorganizzata l’illuminazione pubblica – anche all’interno della galleria del traforo – e saranno attivi due semafori e telecamere di videosorveglianza per migliorare la viabilità della zona, sia in auto che a piedi.

“Finalmente sarà riaperto al traffico anche il foro e via degli Stabilimenti potrà essere frequentata in tutta sicurezza anche a piedi … Questo intervento è interamente frutto del lavoro di questa amministrazione comunale: appena insediati, nel 2024, abbiamo ottenuto il finanziamento con la legge finanziaria e tra qualche mese apriremo i cantieri” sono le parole del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.