CittàTivoli

Tivoli, un milione di euro per il recupero del centro storico

Sara Pietropaoli
Scritto da
Sara Pietropaoli
2 Minuti di lettura
2 Minuti di lettura
centro storico
centro storico

La giunta comunale di Tivoli ha approvato il progetto di riqualificazione totale di un’ampia parte del centro storico: l’intera via degli Stabilimenti (dalla Cittadella a piazza San Nicola), l’ingresso del Santuario di Ercole Vincitore, l’ingresso di Villa D’Este e il traforo di via del Colle. Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la legge di bilancio 2024 – 2026, costerà 1 milione di euro; in ambito di grandezza, è secondo solo al recupero delle cartiere. Il cantiere prenderà il via nella primavera del 2027.

L’intervento è spinto da tre obiettivi principali: messa in sicurezza e decoro dell’area, miglioramento della viabilità e accesso facilitato al parcheggio di via Vesta, un migliore percorso turistico tra la zona medievale della città di Tivoli, il Santuario di Ercole Vincitore, Villa D’Este e Villa Gregoriana. I lavori comprendono il rifacimento della pavimentazione mancante, l’intera ricostruzione dei muretti e il successivo posizionamento di corrimano e parapetti. Inoltre, verrà riorganizzata l’illuminazione pubblica – anche all’interno della galleria del traforo – e saranno attivi due semafori e telecamere di videosorveglianza per migliorare la viabilità della zona, sia in auto che a piedi.

“Finalmente sarà riaperto al traffico anche il foro e via degli Stabilimenti potrà essere frequentata in tutta sicurezza anche a piedi … Questo intervento è interamente frutto del lavoro di questa amministrazione comunale: appena insediati, nel 2024, abbiamo ottenuto il finanziamento con la legge finanziaria e tra qualche mese apriremo i cantieri” sono le parole del Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo Precedente Guidonia, rinasce lo sport a scuola: sì in giunta a un progetto da 180mila euro per la palestra dell’istituto Manzi
Articolo Successivo Comune-Guidonia-Montecelio Guidonia, rinnovato il Comitato Unico di Garanzia per il 2026-2030: Fabiana Carletti è la presidente

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Recent Comments

Nessun commento da mostrare.

Potrebbe anche piacerti