Guidonia, il Comune aderisce al network nazionale delle Città di Fondazione: c’è il sì della giunta di Mauro Lombardo

Guidonia entra nella Rete delle Città di Fondazione. La giunta comunale presieduta dal sindaco Mauro Lombardo, nella seduta di giovedì 3 settembre ha infatti approvato la delibera (la n. 110) che sancisce l’adesione formale al circuito nazionale promosso dal Comune di Latina come capofila e dà mandato al primo cittadino per la sottoscrizione dell’accordo di scopo.

Un ingresso naturale, oltre che strategico. Fondata nel 1937 e intitolata al generale del genio aeronautico Alessandro Guidoni, Guidonia Montecelio è una delle Città di Fondazione più rappresentative del Novecento italiano, con il suo impianto urbanistico razionalista, le architetture del centro storico e una storia legata indissolubilmente alla nascita dell’Aeronautica.

Proprio su questa identità la Rete intende lavorare. Non solo come memoria da tutelare, ma come patrimonio vivo da valorizzare sotto il profilo storico, architettonico, urbanistico, culturale e turistico. L’idea di fondo, come si legge nelle premesse dell’atto redatto dal segretario generale, dott.ssa Gloria Di Rini, è sviluppare una collaborazione istituzionale stabile tra gli enti aderenti.

Tradotto: iniziative comuni, promozione territoriale coordinata, progettazione condivisa per intercettare bandi e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, e uno scambio continuo di buone pratiche amministrative. Un’alleanza tra Comuni che condividono la stessa origine e le stesse sfide.

L’iter è stato rapido. Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole del dirigente dell’Area I, Pierluigi Floridi, datato 28 agosto 2026, la giunta ha ritenuto la proposta meritevole di approvazione senza prescrizioni, con votazione unanime.

Il dispositivo è stato sviluppato in cinque punti. Primo, l’approvazione dell’accordo di scopo che disciplina la costituzione e il funzionamento della Rete. Secondo, l’adesione formale di Guidonia Montecelio, con la condivisione delle finalità. Terzo, il mandato conferito al sindaco Lombardo a firmare l’accordo e ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

L’atto al momento non comporta oneri diretti né riflessi sul bilancio comunale e “ogni eventuale impegno di spesa futuro sarà oggetto di appositi provvedimenti“, si legge. E, data l’urgenza, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000). L’intesa trova fondamento giuridico nell’art. 15 della Legge 241/1990, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per attività di interesse comune. La durata è fissata in quattro anni dalla sottoscrizione, con rinnovo tacito per pari periodo.

Per Guidonia Montecelio è un ritorno alle proprie radici in chiave europea. Entrare nella Rete significa sedere al tavolo dove si decide come raccontare e far fruttare l’eredità delle Città di Fondazione, trasformando l’urbanistica razionalista da testimonianza storica a volano di sviluppo culturale e turistico.