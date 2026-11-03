Tivoli, è ancora caos sulle partecipate: dimissioni dal cda di ASA e crisi CGIL – Tivoli Forma

A Tivoli non si placa il caos relativo alle società partecipate del Comune, ASA S.p.a. e Tivoli Forma s.r.l.. Lo scorso 30 ottobre, a due mesi dalla nomina dello scorso 13 agosto, Antonio Pisapia si è dimesso ufficialmente dal consiglio di amministrazione di ASA, società che si occupa dei rifiuti e del verde cittadino. Lo stesso giorno la FLC CGIL ha incontrato il vertice di Tivoli Forma per chiedere la tutela degli otto insegnati in graduatoria ancora senza incarico, confronto non andato a buon fine. Intanto gli studenti denunciano anche carenze strutturali nell’edificio di Tivoli. Le opposizioni chiedono al sindaco Marco Innocenzi di riferire sulle due società in Consiglio Comunale e di presentare la relativa documentazione. Per Fratelli d’Italia “sono solo polemiche”.

La questione ASA s.p.a.

Lo scorso agosto il sindaco Innocenzi ha nominato un nuovo cda per ASA s.p.a., composto da tre membri: il presidente Pierluigi Pietrangeli, l’ingegnera Francesca Leo e Antonio Pisapia, politico della Lega appena dimessosi dall’incarico. La nomina dei componenti ha subito fatto storcere il naso alle opposizioni, che da subito hanno parlato di una “spartizione delle poltrone”, con il passaggio dall’amministratore unico ad un cda a più voci. In particolare, a suscitare polemiche è stato sin da subito la nomina di Pisapia, ex insegnante di educazione fisica e politico, che di fatto non rispetterebbe i requisiti necessari per la nomina, come denunciato da PD e Una Nuova Storia. I gruppi politici di opposizione chiedono al Sindaco e all’amministrazione gli atti della nomina e un chiarimento sull’attuale situazione della municipalizzata. Fratelli d’Italia, partito del sindaco, parla di polemiche sterili e “trasparenza negli atti e nelle procedure”.

Il caos Tivoli Forma

Dopo il botta e risposta delle ultime settimane che ha coinvolto l’Amministratore Unico di Tivoli Forma Antonio Manna e il consigliere di Una Nuova Storia Damiano Leonardi, non si placa il terremoto della municipalizzata. Il sindacato FLC CGIL ha incontrato il dirigente lo scorso 30 ottobre per parlare della situazione degli otto insegnanti precari in attesa di nomina presenti nella graduatoria della scuola. Il loro incarico risulterebbe accettato dalla Regione Lazio e quindi convocati dall’azienda nonostante i due anni di servizio già svolti. All’atto pratico, però, non sarebbero ancora in servizio. Nel comunicato, FIL CGIL denuncia la totale chiusura del vertice della scuola sulla situazione, rendendo il faccia a faccia privo di soluzione. L’attuale richiesta è quella di un confronto con il Sindaco e gli assessori per avere ulteriori chiarimenti in merito. A questo si unisce la denuncia degli studenti del Rosmini sulle condizioni dell’edificio, lamentando laboratori allagati, soffitti pericolanti ed impianti elettrici non a norma.