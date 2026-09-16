Tivoli, il PSI attacca il sindaco dopo l’incendio: “Tivoli non è sicura. C’è una crisi di credibilità”

“Da quando i tiburtini mi hanno scelto per fare il Sindaco, senza alcun dubbio Tivoli è diventata una città più sicura rispetto a prima”. Così inizia il comunicato del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, dopo i recenti fatti avvenuti in via Empolitana. Nella notte sono state incendiate alcune auto, distanti tra loro ma sulla stessa strada. I cittadini sono scesi per le strade in protesta, soprattutto per chiedere maggiore sicurezza all’Amministrazione. Non solo loro hanno alzato la voce, ma anche il gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano.

La posizione del PSI sul caso

“Gli ultimi eclatanti fatti sono solo la punta dell’iceberg. C’è un quotidiano vissuto dai Cittadini che dice cose ben diverse da quelle sostenute dal Sindaco. La percezione è sostanzialmente legata a una insicurezza generale e a una situazione di poca tranquillità. Tivoli non è una Città sicura. Manca la regia dell’Amministrazione nella prevenzione e nel coinvolgimento di tutti i Portatori di Interesse al fine di contenere il fenomeno e utilizzare la repressione come elemento finale di un’azione di ben maggiore e più puntuale incisività”. Il Partito Socialista Italiano inoltre prosegue sottolineando una crisi: “Adesso i Cittadini si stanno auto organizzando e questa è la spia di una evidente mancanza di fiducia. In questi casi, quando le Istituzioni appaiono assenti o incapaci di affrontare i problemi con la programmazione e la risolutezza necessarie si apre una evidente crisi di credibilità istituzionale“. Il comunicato si chiude con l’annuncio di una nuova azione da parte del gruppo consiliare: “Nell’ambito della imminente discussione in Consiglio Comunale sul Documento Unico di Programmazione presenteremo nuovamente la proposta di un pacchetto di scelte e strumenti a nostro parere necessari per contenere il fenomeno e restituire serenità ai Cittadini”.