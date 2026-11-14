Stazione di Guidonia Centro, RFI valuta la riapertura? Un incontro per discutere dello studio di fattibilità

Nel 2009 una delibera del consiglio comunale era stata approvata all’unanimità e riguardava una variazione urbanistica del raddoppio della linea ferroviaria tra Lunghezza e Guidonia. In quella stessa delibera, vi era già la soppressione della stazione di Guidonia Centro. Anche il Piano Regionale della Mobilità del 2014 e il Piano di bacino della Città metropolitana del 2022 e del 2024 prevedevano già la presenza di un unico hub, ossia l’attuale nuova stazione.

Adesso, però, potrebbe aprirsi uno scenario diverso. Da RFI sarebbe arrivata una prima disponibilità a riaprire la vecchia stazione di Guidonia Centro. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Mauro Lombardo. In un suo post sui social il primo cittadino ha scritto: “Sabato 28 novembre alle ore 10:00 si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dello studio di fattibilità, redatto da RFI, per la possibile riapertura della stazione di Guidonia Centro”.

Mesi di battaglie, la prima risposta “positiva”

Dall’iniziativa dei cittadini di luglio appoggiata dal Partito Democratico, sino alla protesta partita da Piazza Matteotti e confluita alla vecchia stazione. Il 26 settembre la città si era riunita intorno al comitato “Riattiviamo la stazione di Guidonia centro” con un solo obiettivo: risolvere i disagi dei pendolari con la nuova stazione. In questi mesi sono state numerose le segnalazioni dei cittadini, soprattutto per la distanza dell’attuale hub dal centro abitato e per le difficoltà legate agli spostamenti quotidiani.

Oggi RFI compie quindi un passo verso il comune di Guidonia Montecelio. L’incontro del 28 novembre, spiega il sindaco Lombardo, sarà “un’occasione per illustrare ai cittadini i contenuti dello studio e approfondire le prospettive dell’intervento, con particolare attenzione alla mobilità, all’accesso al trasporto pubblico e allo sviluppo del territorio”.

All’incontro sarà presenta anche l’Ingegnere Marco Rettighieri, delegato dal primo cittadino a occuparsi del progetto della nuova stazione. Lo stesso professionista, due giorni dopo, è convocato in commissione per un’audizione sulla situazione mobilità a Guidonia Montecelio.

Il 28 novembre potrebbe diventare un passaggio fondamentale per la cittadinanza. Si capiranno le reali possibilità della riapertura della vecchia stazione, magari anche i tempi e le condizioni per portare a termine questo processo. Per i pendolari, dopo mesi di richieste, sarà il momento delle risposte.