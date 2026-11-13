“Idee per Tivoli” incontra la stampa e i cittadini

L’associazione culturale Idee per Tivoli nella serata del 12 novembre ha sostenuto presso le Scuderie Estensi di Tivoli un convegno dal titolo La città vivibile. Il presidente dell’associazione Marco Vincenzi ha parlato delle principali questioni che coinvolgono la città in dialogo con la stampa locale. Sviluppo, territorio e città sono stati i tre grandi temi affrontati, con approfondimenti sul loro stato attuale e le prospettive future. Oltre ai giornalisti, non sono mancati interventi di cittadini, politica locale e sindacati.

La città vivibile ha raccontato la situazione attuale della città di Tivoli e i progetti che la coinvolgeranno nel prossimo futuro, con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita. Le otto domande che i giornalisti hanno posto riguardavano proprio i nodi principali che la città sta affrontando in questo momento: cave, Acque Albulae, cultura, i maxi progetti dell’acquedotto e dell’autostrada, il Nuovo Ospedale Tiburtino, viabilità, decoro urbano e sicurezza. Si è cercato di trovare una risposta a quelle che sono le maggiori criticità del momento e sono stati presentati i cambiamenti concreti che vivrà Tivoli attraverso questi progetti, discutendone le potenzialità e l’eventuale impatto ambientale e sociale. Non sono mancati gli interventi di cittadini comuni, esponenti della politica locale e dei sindacati. Le loro riflessioni hanno fornito nuovi spunti e punti di vista, riportando anche quelle che sono le esperienze quotidiane di chi vive ogni giorno la città.

Ciò che è emerso dal convegno riguarda principalmente la situazione attuale di di Tivoli: una città ricca di risorse, non solo dal punto di vista industriale e materiale, ma anche nell’aspetto storico e culturale. I tiburtini spesso si sentono distanti dalla propria cittadina, ma il legame affettivo nei suoi confronti li porterà sempre a prenderne le difese e a salvaguardarla.