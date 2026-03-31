Mozione e atti di Bilancio, l’aula approva. Torresi e Bertucci: “Continua il lavoro di FdI in giunta e in consiglio” 

“Un consiglio comunale da protagonista per il gruppo di Fratelli d’Italia di Guidonia Montecelio. Nella seduta di lunedì 30 marzo infatti una mozione che vede come primo firmatario il capogruppo Adalberto Bertucci e presentata in aula da Augusto Cacciamani, anche lui sottoscrittore, è stata approvata all’unanimità”. Così, il gruppo consiliare di FdI in un comunicato stampa.

“La mozione verteva sulla aggressione subita dall’agente della Polizia di Stato Alessandro Calista in una recente manifestazione di Torino da parte di alcuni facinorosi: un fatto inaccettabile, sul quale il consiglio comunale di Guidonia Montecelio, approvando all’unanimità il nostro atto, ha dato prova di maturità, impegnando sindaco e giunta ad esprimere solidarietà all’agente ferito e a tutte le forze dell’ordine che giornalmente ci proteggono. Dalla parte della legalità: non c’è spazio per alcuna ambiguità”, ha spiegato Adalberto Bertucci.

“Non sono mancati interventi di natura politica da parte del capogruppo durante l’assemblea cittadina. In particolare Bertucci ha dato il bentornato a Francesca Valeri, di nuovo tra le fila della maggioranza consigliare del sindaco Mauro Lombardo. È certamente una buona notizia il ritorno della consigliera in maggioranza, che si mantiene salda e coesa nel suo percorso per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. Ci aspettano mesi importanti, ed ogni contributo sarà decisivo”.

“Sono stati infine approvati a maggioranza atti di bilancio fra i quali due variazioni. Tengo in particolare alla variazione – ha spiegato Valentina Torresi, assessore al Bilancio della Città di Guidonia Montecelio – che va ad impattare sul territorio, prevenendo e permettendo la realizzazione di infrastrutture e servizi per i cittadini: tra queste la nuova ciclovia”.

“Fratelli d’Italia – conclude la nota – attraverso il lavoro del gruppo consigliare e dell’assessore, continua a rappresentare un importante motore per il governo della Città di Guidonia Montecelio da parte del sindaco Mauro Lombardo”.