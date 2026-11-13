Monterotondo, oltre i simboli c’è la prevenzione: un incontro pubblico sul legame tra diabete e tumore al pancreas

Non basta colorare di viola la facciata del municipio per sensibilizzare davvero la comunità. In occasione della Giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas, l’amministrazione comunale di Monterotondo sceglie di affiancare al consueto gesto simbolico dell’illuminazione di Palazzo Orsini un appuntamento concreto di informazione medico-scientifica aperto a tutti i cittadini.

L’incontro pubblico, dal titolo “Diabete e tumore del pancreas: il ruolo della prevenzione, della diagnosi precoce e delle associazioni dei pazienti nei percorsi di cura“, si terrà giovedì 19 novembre alle ore 18 presso la sede della “Fondazione Carlo Ferri Ets”, in via Aldo Moro 41. Un’iniziativa promossa dal sindaco Riccardo Varone e dall’assessore Alessandra Clementini, realizzata in sinergia con la stessa Fondazione Ferri – realtà da anni impegnata sul territorio nel campo della prevenzione oncologica – e con l’associazione “Nastro Viola”, punto di riferimento nazionale nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

Al centro del dibattito ci sarà l’intervento del dottor Gianfranco Di Giuseppe, endocrinologo e diabetologo del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Lo specialista guiderà il pubblico nell’analisi della complessa relazione bidirezionale che lega le alterazioni del metabolismo alle neoplasie pancreatiche: un legame clinico di cruciale importanza, poiché l’insorgenza improvvisa o lo scompenso del diabete possono talvolta rappresentare un campanello d’allarme utile a intercettare la malattia in una fase iniziale.

L’obiettivo della serata è trasformare la campagna di sensibilizzazione #facciamoluce in uno strumento pratico di conoscenza, offrendo alla cittadinanza chiavi di lettura autorevoli per riconoscere i fattori di rischio e comprendere il valore della rete assistenziale lungo tutto il percorso di cura.