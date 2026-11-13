Formazione, artigianato e patrimonio: un’esperienza sul campo alla scoperta del mestiere dello scalpellino

La Società del Travertino Romano ha accolto in visita i partecipanti al corso di Scalpellino-Marmista realizzato nell’ambito di “Towards Sustainable Development in Africa: Transformative Capacity Building to Advance Craftsmanship in Cultural Heritage Conservation”, il progetto internazionale guidato da ICCROM e dedicato alla trasmissione delle competenze artigiane per la conservazione del patrimonio culturale tra giovani artigiani di Costa d’Avorio, Egitto, Kenya e Tunisia.

La conservazione del patrimonio culturale passa anche attraverso le mani di chi sa leggere, lavorare e trasformare la materia. Competenze antiche, che continuano a essere essenziali per intervenire con consapevolezza su edifici, superfici e manufatti e che, proprio per questo, devono essere trasmesse alle nuove generazioni.

È da questo rapporto diretto tra conoscenza e manualità che prende forma l’esperienza vissuta presso la Società del Travertino Romano lo scorso 8 settembre 2026, dai giovani artigiani del corso di Scalpellino-Marmista del progetto di ICCROM. La visita didattica ha permesso agli allievi di confrontarsi con la pietra, le sue lavorazioni e una pratica professionale consolidata, mettendo in relazione quanto appreso durante il corso, in essere presso la sede di Pomezia del Formedil Roma e provincia, con il sapere di chi questo materiale lo conosce e lo lavora ogni giorno.

Un incontro che assume un significato particolare per la STR, da sempre legata alla cultura del travertino e alla trasmissione delle competenze necessarie a lavorarlo. Un patrimonio di esperienza che trova continuità anche nella formazione, grazie alla presenza tra i docenti del corso di Angelo Di Palma, maestro scalpellino italiano legato alla Società. “Siamo orgogliosi delle nostre maestranze”, afferma la Dott.ssa Elisabetta Di Maddalena, Amministratore Unico della Società del Travertino Romano S.p.A. “È oggettivo che i nostri scalpellini possiedano le giuste competenze per essere il riferimento didattico anche per scultori già formati”, afferma il Dott. Filippo Lippiello, Presidente del Centro per la Valorizzazione del Travertino Romano.

L’attività si inserisce nell’ambito del progetto “Towards Sustainable Development in Africa:

Transformative Capacity Building to Advance Craftsmanship in Cultural Heritage Conservation”, guidato da ICCROM – Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali – in collaborazione con Be Human, che cura l’implementazione in Italia, con il supporto di Formedil Roma e Provincia per le attività formative.

Il progetto coinvolge giovani artigiani provenienti da Egitto, Costa d’Avorio, Kenya e Tunisia attraverso diversi percorsi dedicati ai mestieri e alle competenze artigiane applicate alla conservazione del patrimonio culturale e alle tecniche costruttive, tra cui mosaico, falegnameria, lavorazione dei metalli, stuccatura e decorazione e lavorazione della pietra. Tra questi si distingue il corso di Scalpellino-Marmista, che ha avuto l’opportunità di arricchire il proprio percorso formativo grazie a una giornata di visita didattica presso l’STR, occasione preziosa per approfondire le conoscenze e avvicinarsi concretamente alle realtà del settore. L’obiettivo è rafforzare competenze tecniche e professionali affinché le conoscenze acquisite possano essere successivamente applicate, condivise e trasmesse nei rispettivi Paesi con un effetto catalitico.

In questo percorso, Formedil Roma e Provincia mette a disposizione la propria esperienza nella formazione professionale e nella trasmissione delle competenze legate all’artigianato, integrando apprendimento tecnico, pratica e confronto diretto della Fabbrica di San Pietro e BeHuman, con maestri e realtà produttive del territorio.

Per uno Scalpellino-Marmista, infatti, conoscere la pietra significa imparare a osservarla, comprenderne le caratteristiche e riconoscerne il comportamento durante la lavorazione. È qui che il confronto con una realtà come la Società del Travertino Romano acquista valore: la formazione incontra la materia, gli strumenti e soprattutto un sapere costruito nel tempo attraverso l’esperienza. Come sottolinea Giulia Panzarella, responsabile dell’Area Formazione Professionale di Formedil Roma e Provincia:

«Per noi è fondamentale che la formazione non rimanga confinata all’aula. La formazione

professionale acquista un valore diverso quando l’apprendimento tecnico incontra luoghi, materiali e professionalità reali. Un mestiere come quello dello Scalpellino-Marmista si apprende attraverso la pratica, l’osservazione delle lavorazioni e il confronto con professionisti che custodiscono un sapere costruito attraverso anni di esperienza. L’uscita didattica presso la Società del Travertino Romano ha dato concretezza a questo approccio, permettendo ai partecipanti di mettere in relazione ciò che apprendono durante il corso con una tradizione artigiana viva, fortemente legata al territorio e alla cultura della pietra. Ed è proprio da questo confronto che le competenze acquistano concretezza e possono diventare un patrimonio da portare con sé e trasmettere».

È questo anche il senso di “Towards Sustainable Development in Africa: Transformative Capacity Building to Advance Craftsmanship in Cultural Heritage Conservation”: fare della formazione uno strumento capace di generare cambiamento, permettendo a tecniche e conoscenze di essere trasferite, condivise e valorizzate come risorse per lo sviluppo sostenibile, rafforzando le competenze locali, creando opportunità e contribuendo allo sviluppo delle comunità e dei territori.

Per la Società del Travertino Romano, accogliere questi giovani artigiani significa contribuire a questo processo mettendo a disposizione non soltanto un materiale, ma una cultura del lavoro e un patrimonio di competenze. Significa anche aprire uno spazio di scambio: questi giovani arrivano con le proprie tradizioni, tecniche e culture, che incontrano e si confrontano con il sapere artigianale legato al travertino romano. È proprio da questo dialogo tra saperi diversi che possono nascere nuove idee, nuove pratiche e nuovi modi di guardare alla tradizione. Perché la conoscenza della pietra continua a vivere soprattutto quando viene praticata, condivisa e trasmessa.