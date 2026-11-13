Tivoli, svolta per il parco “Itala Terzano”: affidata la gestione dopo decenni di attese

Si chiude una lunga stagione di attese, abbandono e tentativi andati a vuoto per uno degli spazi verdi più identitari della periferia tiburtina. Il parco “Itala Terzano” di via Empolitana – che tutti in città continuano a chiamare affettuosamente delle “Casette Basse”, dal nome degli storici alloggi popolari sorti nell’area circostante – è stato ufficialmente affidato per la cura e la gestione, aprendo così una nuova fase per l’intero quadrante. La gestione è stata affidata alla società MVR Immobiliare 2006 Srl, ufficializzata con la determinazione dirigenziale n. 3433 dell’11 novembre 2026 firmata dal dirigente all’Ambiente del Comune di Tivoli, Matteo Neri. La durata dell’incarico è di 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6, le attività previste riguardano la gestione gratuita dell’area comprendente custodia, manutenzione ordinaria e attività sportive e culturali, oltre alla facoltà di installare e gestire un chiosco bar.

A dare l’annuncio dell’affidamento, il sindaco Marco Innocenzi, che rivendica il risultato raggiunto dall’amministrazione comunale: “Esprimiamo grande soddisfazione per aver trovato, dopo decenni di tentativi, una soluzione per un luogo simbolo del quartiere empolitano, restituendolo all’utilizzo da parte della comunità”. Una svolta attesa a lungo dai residenti, che negli anni avevano visto lo spazio soffrire l’incuria e il degrado nonostante la sua posizione strategica lungo l’asse dell’Empolitana.

Per il quartiere non si tratta soltanto della riapertura di uno spazio pubblico, ma del recupero di un pezzo di memoria cittadina. L’area porta dal 2022 il nome di Itala Terzano, figura storica dell’emancipazione femminile e della politica locale, tra le prime donne a varcare la soglia del consiglio comunale di Tivoli nelle elezioni del 1946, all’alba della Repubblica. Con il nuovo affidamento, l’obiettivo di Palazzo San Bernardino è garantire manutenzione costante, presidio e decoro, trasformando nuovamente il parco in un punto di riferimento sicuro e vissuto per le famiglie e i cittadini del rione.