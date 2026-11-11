“Sono solo e ho fame”, ottantacinquenne disabile telefona al 112: i Carabinieri gli fanno la spesa

“Sono solo, ho fame e non ho più nulla da mangiare in casa”. È un grido di solitudine e profondo sconforto quello arrivato al centralino del 112 nel pomeriggio di sabato 7 novembre. Dall’altro capo del telefono, un uomo di 85 anni, costretto su una sedia a rotelle e vinto dalla disperazione, ha affidato la sua dignità e i suoi bisogni più primari alla voce di un operatore dell’Arma dei Carabinieri. Una richiesta di soccorso insolita, intrisa di commozione, che ha immediatamente attivato la macchina della solidarietà istituzionale.

La vicenda si è consumata ad Ardea, comune del litorale romano. L’anziano, che a causa di gravi problemi di salute non è autosufficiente, è formalmente seguito da un amministratore di sostegno e riceve l’assistenza di una badante durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Con l’arrivo del fine settimana, tuttavia, l’uomo si è ritrovato improvvisamente privo di qualsiasi rete di supporto. Impossibilitato a muoversi per fare la spesa e incapace di prepararsi un pasto in autonomia, ha trascorso ore di isolamento fino a quando i morsi della fame e la paura lo hanno spinto a comporre il numero d’emergenza.

I militari della locale stazione, compresa la gravità e l’assoluta vulnerabilità della situazione, si sono recati immediatamente presso l’abitazione dell’ottantacinquenne. Dopo averne verificato le condizioni e constatato la totale assenza di generi alimentari di prima necessità, i Carabinieri si sono trasformati in soccorritori di prossimità. Hanno raggiunto i negozi e i supermercati più vicini della zona, acquistando cibi pronti e provviste.

Tornati nell’appartamento, hanno consegnato la spesa all’anziano, trattenendosi con lui per offrirgli conforto e quella presenza umana che le circostanze gli avevano negato. Risolto il bisogno immediato, l’Arma ha provveduto a segnalare ufficialmente il caso ai servizi sociali del Comune per far sì che la situazione di fragilità dell’uomo venga monitorata, evitando che una simile emergenza possa ripetersi nei prossimi fine settimana.