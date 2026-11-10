Regione Lazio, Marco Bertucci (FdI) promuove la manovra finanziaria: “Meno tasse e più aiuti a famiglie e imprese”

“La Legge di Bilancio di Previsione 2027-2029 e la Legge di stabilità 2027, presentate oggi dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore Giancarlo Righini, confermano la bontà del lavoro che questa amministrazione regionale sta portando avanti sulle politiche economiche fin dal suo insediamento“. Lo dichiara con una nota stampa il consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio Marco Bertucci (Fratelli d’Italia).

“Il debito finanziario, superiore a 23 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, andrà ad attestarsi a un livello inferiore a 7 miliardi di euro al 31 dicembre 2026. La nuova configurazione contabile ha reso disponibili 475 milioni di euro destinabili a investimenti di rilevanza regionale, dei quali 32,8 milioni già utilizzati nel 2026: risorse che permettono di finanziare interventi strategici senza ricorrere a nuovo indebitamento. Politiche di bilancio – scrive Bertucci – che hanno permesso un risanamento che ha portato al mantenimento dei servizi pubblici essenziali e delle politiche regionali a favore di cittadini e imprese. Lavoriamo per uscire nel 2027 dal piano di rientro della sanità”.

“Particolarmente importante il taglio delle tasse, con l’azzeramento dell’1,6% dell’addizionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro ed il sostegno ai giovani imprenditori, con l’obiettivo di favorire la nascita di nuove attività: abbiamo introdotto la disapplicazione della maggiorazione Irap per le imprese create da under 35 nel 2027, con un valore della produzione fino a un massimo di 500mila euro. La manovra conferma l’attenzione al presente ed al futuro: l’impegno che abbiamo preso è quello di promuovere tutte le iniziative necessarie, anche attraverso proposte di modifica della legislazione nazionale, per rimuovere la maggiorazione dello 0,5% dell’addizionale regionale Irpef”.

“Il taglio delle tasse non è tuttavia il solo punto da sottolineare: il sostegno alle fragilità ed alle famiglie, su tutti il progetto Dopo Di Noi, gli interventi contro il carovita energetico per le utenze domestiche vulnerabile, le misure per l’agricoltura e la conferma dei 50 milioni per la Metro C di Roma Capitale disegnano un Lazio che è più attento ai territori – conclude il consigliere -, fiducioso verso il presente ed il futuro, più solidale e che non lascia indietro nessuno. Camminiamo insieme, tutti, per raggiungere gli obiettivi e dare ai cittadini una Regione all’altezza dei loro bisogni e dei loro sogni”.