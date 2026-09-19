Arrestato un 29enne a Guidonia per spaccio: sequestrati oltre 414 chili di hashish

A Guidonia Montecelio la VII Sezione della Squadra Antidroga della Squadra Mobile di Roma ha arrestato un ragazzo di 29 anni, di origini albanesi, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Gli investigatori hanno bloccato un potenziale profitto nel mercato al dettaglio stimato in oltre 4 milioni di euro.

Il ragazzo è stato trovato vicino ad uno stabile della zona mentre caricava nella propria auto alcuni trolley. All’interno di essi vi erano 98 chili di hashish, poi tramite delle chiavi prese dal ventinovenne gli accertamenti si sono spostati in altri depositi tra Roma e Guidonia Montecelio. La Polizia ha recuperato un quantitativo importante di droga, destinato al confezionamento e custodito all’interno di frigoriferi. In totale più di 414 chili di hashish e il materiale utile per il confezionamento della droga.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e ha disposto una misura cautelare per il ragazzo in carcere.