Dalle cave di travertino alla fabbrica del cemento, Guidonia promuove la sua anima industriale e diventa museo a cielo aperto

Archeologia industriale, cultura del lavoro e marketing territoriale si fondono in un progetto inedito che punta a trasformare le grandi realtà produttive della terza città della regione in mete di attrazione culturale. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Guidonia Montecelio ospiterà la prima edizione del Festival del Turismo Industriale, battezzato per l’occasione “Guidonia Montecelio Futura”. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo di oltre 20mila euro della Città Metropolitana di Roma Capitale, nasce con l’obiettivo di valorizzare il ricchissimo patrimonio manifatturiero ed estrattivo del territorio, rileggendolo non solo come motore economico, ma come elemento d’identità sociale e storica.

Il cuore del festival sarà un’esperienza immersiva “porte aperte” che, nella prima parte della settimana, consentirà ai cittadini, alle scuole e alle imprese di accedere gratuitamente ad alcuni dei siti produttivi più iconici della città. Un viaggio guidato nei luoghi in cui la materia prende forma.

Le cave di travertino: i celebri siti estrattivi che hanno firmato l’architettura di Roma e del mondo saranno accessibili da lunedì 16 a giovedì 19 novembre (con turni 10.30-12.00 e 14.30-16.00).

i celebri siti estrattivi che hanno firmato l’architettura di Roma e del mondo saranno accessibili da lunedì 16 a giovedì 19 novembre (con turni 10.30-12.00 e 14.30-16.00). La fabbrica del cemento: il polo produttivo aprirà le porte alle visite martedì 17 e mercoledì 18 novembre (orari 10.30-12.00 e 15.30-17.00).

il polo produttivo aprirà le porte alle visite martedì 17 e mercoledì 18 novembre (orari 10.30-12.00 e 15.30-17.00). L’eccellenza farmaceutica: un tour all’interno del polo chimico-farmaceutico cittadino è previsto per il pomeriggio di martedì 17 novembre (dalle 14.00 alle 16.00).

Per partecipare alle visite guidate — tutte gratuite — è necessaria la prenotazione via email all’indirizzo turismo.industriale@comune.guidoniamontecelio.rm.it, specificando i dati dei partecipanti, il sito e l’orario richiesto.

Il cerchio si chiuderà venerdì 20 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.00, quando il dibattito si sposterà sul palco del Teatro Imperiale per il convegno nazionale “Il turismo industriale come occasione di sviluppo”. I lavori, a ingresso libero, saranno aperti dal sindaco Mauro Lombardo e moderati dall’assessore Michele Venturiello.

Il tavolo dei relatori vedrà confrontarsi alcune tra le massime autorità italiane del settore: il geografo Jacopo Ibello, il giornalista esperto di heritage marketing Alessandro Carlorosi, l’economista Stefano Landi (presidente di SL&A), Lucia Nardi (responsabile dell’Archivio storico Eni e vicepresidente di Museimpresa) e Susanna Mensitieri (coordinatrice del Master Turismo della Luiss). Al termine delle relazioni, dopo la sintesi della delegata comunale Monia Santarelli, l’associazione culturale “La Vunnella” omaggerà gli ospiti con alcune storiche miniature locali, a sigillo di un legame indissolubile tra la memoria del passato e le sfide produttive del futuro.