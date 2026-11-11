Tivoli, occupato il Liceo Artistico di via Sant’Agnese. Gli studenti: “Materiali insufficienti e classi da più di 30 persone”.

Lunedì 9 novembre, a Tivoli, il Liceo Artistico Publio Elio Adriano di via Sant’Agnese è stato occupato da un gruppo di studenti. Sull’onda di ciò che succede nella Capitale i ragazzi proseguono con le loro proteste, iniziate già nelle settimane scorse nelle piazze di Guidonia e Tivoli. Non è un caso isolato quello dell’Artistico, dove alcuni studenti hanno scioperato la prima volta il 23 ottobre. In quel caso le richieste riguardavano l’Aula 18, definita “inagibile”, e la palestra non a norma. Stavolta invece non ci si ferma solo ai problemi della struttura. In un comunicato gli occupanti hanno scritto: “La precarietà che circonda il mondo della scuola incide sulle nostre vite costantemente. Il definanziamento all’istruzione pubblica e la mancanza di politiche giovanili influenza il nostro futuro. In un Paese che taglia in istruzione pubblica favorendo il finanziamento di quella privata, noi non troviamo spazio”.

Gli studenti si sono poi soffermati sulle condizioni del Liceo Artistico: “Un liceo senza sufficienti materiali, che cade a pezzi e con classi composte da più di trenta persone è il risultato di queste scelte politiche che minano il nostro futuro. Vogliamo vivere in una scuola che ascolti e che ponga tutti sullo stesso livello”.

La risposta della Dirigenza

La dirigente scolastica, professoressa Giuliana Milana, ha risposto all’occupazione con una circolare per i genitori, gli studenti, i docenti e il personale ATA: “La scuola riconosce il valore del confronto, della partecipazione e del dissenso espresso in forme democratiche. Esistono strumenti per farlo: assemblee d’istituto, rappresentanti, Consiglio d’Istituto, incontri con la Dirigenza. L’occupazione, però, toglie il diritto allo studio a chi non ha scelto di aderire, e ogni giorno di lezione perso ricade su tutti, in particolare sugli studenti che si preparano a verifiche, scrutini ed esami”. La dirigente ha chiarito la sua posizione, scrivendo: “Fin dalle prime ore ho richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e, insieme a loro, ho invitato gli studenti coinvolti a ripristinare la normale apertura dell’istituto. La scuola è un bene pubblico, uno spazio di crescita, confronto e partecipazione che appartiene all’intera comunità scolastica. Nessuno può arrogarsi il diritto di sottrarlo agli altri o di impedirne il funzionamento”. La circolare si chiude con una parziale apertura: “Invito le famiglie a dialogare con le proprie figlie e i propri figli, e gli studenti a ripristinare quanto prima la normalità”.

Da quanto documentato dalla pagina Instagram “student3_di_viasantagnese”, la struttura del Liceo Artistico di Tivoli al momento non sta subendo danni. Gli occupanti hanno pubblicato un programma del primo giorno di occupazione. Sono previste diverse attività, tra cui un’assemblea e l’ora dedicata alla pulizia delle aule. Si tratta perciò di un gesto “rumoroso”, ma che non vuole danneggiare le stesse strutture per cui i giovani ragazzi si stanno mobilitando. Resta al centro della vicenda il confronto tra le rivendicazioni degli studenti occupanti e la posizione della Dirigenza, che invita alla conclusione dell’occupazione per avviare forme di dialogo differenti.