Monterotondo, il fascino eterno del Cimitero Monumentale e la storia locale fanno il tutto esaurito

C’è una storia sotterranea, fatta di marmi, epigrafi e memorie, che custodisce l’identità più profonda di una comunità. A Monterotondo quella storia ha richiamato l’attenzione di centinaia di cittadini, trasformando un luogo di raccoglimento in uno straordinario polo di riscoperta culturale. L’iniziativa “Tra le voci del silenzio”, un viaggio guidato alla scoperta del Cimitero Monumentale della città, ha registrato un immediato e clamoroso tutto esaurito, confermando il profondo legame della cittadinanza con le proprie radici nel mese dedicato ai cari defunti.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Monterotondo e promosso in stretta sinergia tra la Parrocchia di Santa Maria Maddalena (il Duomo cittadino) e l’associazione 3Marielab, nasce con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso i personaggi, gli aneddoti e le testimonianze del passato custodite all’interno del camposanto storico. Un percorso suggestivo che ha intercettato un interesse andato ben oltre le aspettative degli stessi promotori.

Davanti a una simile ondata di richieste, la macchina organizzativa non si è fermata. Per rispondere alle tantissime persone rimaste escluse, gli organizzatori sono già al lavoro per calendarizzare nuovi appuntamenti nel breve periodo. Per preservare l’intimità del luogo e garantire l’alta qualità dell’esperienza, le visite guidate manterranno il format del numero chiuso, con gruppi rigorosamente limitati a un massimo di 25 partecipanti. La prenotazione preventiva rimarrà quindi obbligatoria: gli interessati possono già manifestare la propria adesione inviando una e-mail all’indirizzo dedicato 3marielab@gmail.com.

L’evento si distingue anche per il suo forte valore sociale e solidale. La partecipazione alle visite prevede infatti una raccolta di offerte libere che assumerà la forma di un vero e proprio “gesto di comunità”. L’intero ricavato dei contributi sarà interamente devoluto al finanziamento dei complessi lavori di restauro del Duomo di Monterotondo. Un circuito virtuoso in cui la memoria del passato si mobilita concretamente per salvare e valorizzare il patrimonio architettonico del presente, raccogliendo il plauso e il ringraziamento pubblico del sindaco Riccardo Varone a nome di tutta la città.